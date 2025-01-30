Пожелания Дональда Трампа поставили на паузу

Президент США Дональд Трамп обвинил ФРС в «худшей в истории страны» инфляции, а денежно-кредитную политику, которую проводит регулятор, назвал «ошибочной». Подобные оценки он дает не впервые — их очередное повторение связано с принятым в среду решением ФРС сохранить ставку на декабрьском уровне. Глава регулятора Джером Пауэлл накануне подробно объяснил причины взятия паузы — это в том числе растущие инфляционные риски, вызванные новой миграционной политикой и ожидаемым введением пошлин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Глава ФРС Джером Пауэлл Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фигура президента США Дональда Трампа выставлена на полу в Нью-Йоркской фондовой бирже Фото: Seth Wenig / AP Следующая фотография 1 / 2 Глава ФРС Джером Пауэлл Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фигура президента США Дональда Трампа выставлена на полу в Нью-Йоркской фондовой бирже Фото: Seth Wenig / AP

Дональд Трамп вновь раскритиковал работу ФРС. Монетарную политику регулятора он назвал «ошибочной» — по оценкам господина Трампа, из-за нее страна столкнулась с «худшей в истории» инфляцией. Новые обвинения президента связаны с решением, которое ФРС приняла по итогам январского заседания: регулятор сохранил ставку на уровне 4,25–4,5% годовых.

Дональд Трамп настаивает на том, что необходимо быстрое и заметное снижение ставки.

Решение ФРС взять паузу в смягчении денежно-кредитной политики было ожидаемым. На необходимость такого шага, как подчеркивали аналитики, указывали все показатели, динамику которых отслеживает регулятор: в том числе данные о несколько повышенной инфляции и более сильном, чем ожидалось, рынке труда. Выступая на пресс-конференции после заседания глава ФРС Джером Пауэлл пояснил, что на фоне растущей неопределенности дальнейшее снижение ставки было бы несвоевременным.

Факторами, усиливающими инфляционные риски, он назвал корректировку миграционной и бюджетной политики, а также ожидаемое введение пошлин. Напомним, все эти изменения инициированы новым американским президентом (см. «Ъ» от 21 января).

Хотя внешне конфронтация Дональда Трампа с ФРС и лично Джеромом Пауэллом усиливается, ни к каким конкретным последствиям она пока не привела. Сейчас американский президент не угрожает главе регулятора увольнением, как он это делал в свой первый срок. Реальные же возможности господина Трампа в части влияния на денежно-кредитную политику ограничены — ФРС, как подчеркнул господин Пауэлл, настаивает на своей независимости (подробнее см. «Ъ» от 30 января).

Кристина Боровикова