Канада введет ответные пошлины на товары из США

Премьер Канады Джастин Трюдо объявил о введении пошлин в размере 25% на американские товары на сумму до $155 млрд. Так Оттава отреагировала решение Вашингтона ввести пошлины в 10% на энергоносители и в 25% на остальной импорт из Канады. Мексика также объявила о введении ответных пошлин.

«Это будет иметь реальные последствия для вас, американского народа»,— заявил господин Трюдо в специальном обращении (цитата по Associated Press).

Премьер Канады заявил, что пошлины, введенные США, приведут к подорожанию продуктов и других товаров. «Действия Белого дома, предпринятые сегодня, разделяют нас, а не объединяют»,— добавил господин Трюдо. По его мнению, для многих людей это может привести к «темным временам».

Правительство Канады рассматривает ряд нетарифных мер. Ответ может затронуть критически важные минералы и энергоносители, добавил премьер.

Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о пошлинах на товары из Канады, Китая и Мексики. Для КНР ставка составит 10%, для Мексики — 25%, для Канады — 10% на энергоресурсы и 25% на остальной импорт. Если страны решат ответить США, то пошлины будут увеличены.

О ситуации — в материале «Ъ» «Последнее канадское предупреждение».