Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Новоелизаветовка в Донецкой народной республике. Село, которое расположено в Покровском районе, заняли военнослужащие подразделения группировки войск «Центр».

Новоелизаветовка находится к юго-западу от Покровска. По данным переписи 2001 года, в селе проживали больше 600 человек. 23 января Минобороны ведомство сообщало о боях с украинскими штурмовиками вблизи этого села.

Минобороны России в последнее время почти ежедневно сообщает о взятии под контроль новых населенных пунктов. С 20 января под контроль России перешли населенные пункты Великая Новоселка, Зеленое, Тимофеевка, Соленое, Волково, Шевченко и Новоегоровка в Донбассе и Двуречное в Харьковской области.