Минобороны РФ сообщило об уничтожении за сутки 538 беспилотников ВСУ

По информации ведомства, подразделения всех российских группировок войск добились изменений на занимаемых участках фронта. Группировки «Север» и «Южная» улучшили тактическое положение, а «Запад» и «Днепр» продвинулись по переднему краю. В Минобороны также заявили о занятии группировкой «Центр» более выгодных рубежей.