Минобороны РФ сообщило об уничтожении за сутки 538 беспилотников ВСУ
Российские средства ПВО за прошедшие сутки перехватили три управляемые авиационные бомбы и 538 беспилотников самолетного типа, применявшихся ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в воскресенье.
По информации ведомства, подразделения всех российских группировок войск добились изменений на занимаемых участках фронта. Группировки «Север» и «Южная» улучшили тактическое положение, а «Запад» и «Днепр» продвинулись по переднему краю. В Минобороны также заявили о занятии группировкой «Центр» более выгодных рубежей.
Кроме того, подразделения группировки «Восток», как утверждает военное ведомство, продолжили наступление вглубь оборонительных порядков ВСУ.