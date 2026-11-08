Axios: замглавы аппарата Белого дома уйдет с поста вслед за Сьюзи Уайлз
Заместитель главы аппарата Белого дома Ричард Уолтерс покидает свой пост вскоре после того, как с должности ушла его руководитель Сьюзи Уайлз, сообщает Axios. Сам чиновник подтвердил информацию.
«Служить президенту Трампу было честью для меня. Я всегда буду благодарен Сьюзи Уайлз за предоставленную возможность»,— сказал изданию господин Уолтерс. Кто займет его место, пока неизвестно.
На работу в администрацию Дональда Трампа Ричард Уолтерс перешел в мае. Он курировал законодательные, политические и общественные вопросы. До 2025 года работал в Национальном комитете Республиканской партии.
Уже 9 ноября в должность вступит новый руководитель аппарата Белого дома Стивен Миллер — один из самых консервативных и лояльных членов администрации президента США. Дональд Трамп, пишут американские СМИ, таким образом сигнализирует, что не намерен менять политический курс после поражения на промежуточных выборах в Конгресс.