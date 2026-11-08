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Выпуск газеты №206«Ъ» Газета
МирБорьба за власть

Кадр решит всё

Дональд Трамп совершил важную кадровую перестановку перед схваткой с Конгрессом
За сокрушительным поражением правящей Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс последовала кадровая перестановка: президент Дональд Трамп отправил в отставку главу аппарата Белого дома Сюзи Уайлз и назначил на этот пост ее зама Стивена Миллера. Он известен своей абсолютной лояльностью президенту и считается одним из наиболее консервативных и бескомпромиссных членов его администрации. Это назначение многие восприняли как демонстрацию того, что Дональд Трамп готов к конфронтации с враждебным Конгрессом и не намерен менять свой курс под его давлением.
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Eric Lee / Reuters

«Я хотел перемен. Иногда в жизни нужно что-то менять» — так Дональд Трамп объяснил журналистам логику анонсированных им накануне кадровых перестановок (цитата по ТАСС). Сюзи Уайлз, по его словам, «отлично справилась со своей работой», но Стивен Миллер был с ним «с самого начала», «он очень хорош в политике и управлении», и он, как отметил хозяин Белого дома далее, «тоже отлично справится».
Глава аппарата Белого дома — одна из самых важных должностей в политической системе США: он организует работу администрации, фильтрует доступ к президенту и помогает превращать его политические приоритеты в конкретные решения. Среди наиболее известных глав аппарата Белого дома: Джеймс Бейкер III, Рам Эмануэл, Дик Чейни, Дональд Рамсфелд и Леон Панетта. О решении назначить нового человека на этот пост Дональд Трамп объявил через три дня после промежуточных выборов в Конгресс, в результате которых его однопартийцы по Республиканской партии уступили демократам обе палаты американского парламента.
После объявления предварительных итогов голосования некоторые американские аналитики и СМИ предположили, что президент отправит в отставку глава Пентагона Пита Хегсета и министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего. Они раздражают демократов. Но Дональд Трамп дал понять, что не собирается идти на поводу у критиков, а решением повысить Стивена Миллера послал им недвусмысленный сигнал, что готов и на жесткое противостояние с ними.

41-летний Стивен Миллер — уроженец Санта-Моники (Калифорния), выходец из семьи еврейских эмигрантов из Российской империи (его прапрадед Вольф-Лейб Глоссер прибыл в США в 1903 году из Антополя, ныне Белоруссия), долгое время проработал в пресс-службах разных представителей Республиканской партии, пока в 2016 году не присоединился к предвыборному штабу Дональда Трампа в качестве спичрайтера, став соавтором его инаугурационной речи. В первый президентский срок Дональда Трампа (2017–2021) Стивен Миллер занимал пост старшего советника по вопросам политики. В американских СМИ за ним закрепилось прозвище «бульдог президента». Он выступал главным идеологом и исполнителем наиболее жестких инициатив Белого дома: от запрета на въезд в США гражданам некоторых мусульманских стран до политики «нулевой толерантности» на южной границе, включавшей практику разлучения детей нелегальных мигрантов с их родителями. В 2021–2024 годах, когда многие бывшие соратники отвернулись от Дональда Трампа, Стивен Миллер оставался в его орбите и продолжал демонстрировать ему свою абсолютную лояльность.

Став заместителем главы аппарата Белого дома во второй срок Дональда Трампа, Стивен Миллер продолжил продвигать инициативы, направленные на борьбу с нелегальной миграцией и наркотрафиком: удары по судам предполагаемых наркоторговцев в Карибском море и Тихом океане, укрепление американо-мексиканской границы, приостановку программ приема беженцев в США и массовые депортационные рейды в крупных городах. Эти действия, обернувшиеся гибелью нескольких гражданских лиц, вызвали отторжение у многих избирателей и стали одной из причин, почему, к примеру, выходцы из латиноамериканских стран, поддержавшие Дональда Трампа на выборах 2024 года, на минувшей неделе отдали свои голоса его оппонентам из Демократической партии. Однако Стивен Миллер, судя по сообщениям СМИ, корректировать свой подход не намерен: на следующий день после выборов он провел совещание по вопросам ужесточения борьбы с нелегальной миграцией, ни разу не упомянув электоральное фиаско своих однопартийцев.
Глава аппарата Белого дома Стивен Миллер

Глава аппарата Белого дома Стивен Миллер

Tom Brenner / AP

Газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Стивен Миллер уже дал понять аппарату Белого дома, что готов к схватке с демократами, ранее пригрозившими Дональду Трампу, членам его семьи и администрации чередой парламентских расследований по обвинению в злоупотреблении властью и коррупции. Сам он недавно назвал кандидатов в Конгресс от Демократической партии «экстремистами, уродами и психами, ненавидящими Америку».
Дональда Трампа же Стивен Миллер после объявления о его назначении на новую должность назвал «самым влиятельным политическим лидером» в истории США и заявил, что тот «в одиночку спас Америку от тех, кто хотел ее уничтожить». «Теперь миссия ясна, как никогда: бороться всей душой за поддержку нашего президента и защиту этой великолепной Республики»,— написал он в соцсетях. По словам Стивена Миллера, «если бы не Дональд Трамп, Соединенные Штаты Америки сейчас бы не существовали».
«Клянусь, и обещаю вам, господин президент, мою абсолютную преданность, мою непоколебимую приверженность и полную самоотдачу ради вашего успеха и успеха этой страны»,— объявил он, обращаясь к главе государства.
Что касается возможного влияния этой перестановки на внешнюю политику США, то в этой сфере роль главы аппарата Белого дома традиционно была несколько менее заметной, чем во внутренней. Стивен Миллер считает оправданными фактически любые действия, если они соответствуют национальным интересам его страны. Он высоко оценил операцию американских спецслужб по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро и едва ли не активнее всех в администрации Дональда Трампа настаивал на том, что Гренландия должна войти в состав США.
К украинскому конфликту Стивен Миллер относится прагматично. В 2023 году, когда президентом был Джо Байден, он заявил, что на Украине США ведут «опосредованную войну с Россией». После того как Дональд Трамп вернулся в Белый дом, он не раз говорил, что США не должны обременять себя помощью Украине, и подчеркивал, что Киев должен будет тем или иным образом компенсировать Вашингтону ранее предоставленные ему вооружения и кредиты. В феврале 2025 года он раскритиковал Владимира Зеленского за то, что тот, по его словам, «позволил себе дерзко вести себя по отношению к президенту США», и похвалил Дональда Трампа за то, что тот поставил украинского собеседника «на место».
Свое внешнеполитическое кредо Стивен Миллер сформулировал так: «Мы живем в реальном мире, которым правят сила, принуждение и мощь. Таковы непоколебимые законы мира, существующие с начала времен».
Дональд Трамп
Конгресс США
США. Политика и экономика
США

Авторы

  • Елена Черненко
    Елена Черненко
    спецкорреспондент