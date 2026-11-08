Кадр решит всё

41-летний Стивен Миллер — уроженец Санта-Моники (Калифорния), выходец из семьи еврейских эмигрантов из Российской империи (его прапрадед Вольф-Лейб Глоссер прибыл в США в 1903 году из Антополя, ныне Белоруссия), долгое время проработал в пресс-службах разных представителей Республиканской партии, пока в 2016 году не присоединился к предвыборному штабу Дональда Трампа в качестве спичрайтера, став соавтором его инаугурационной речи. В первый президентский срок Дональда Трампа (2017–2021) Стивен Миллер занимал пост старшего советника по вопросам политики. В американских СМИ за ним закрепилось прозвище «бульдог президента». Он выступал главным идеологом и исполнителем наиболее жестких инициатив Белого дома: от запрета на въезд в США гражданам некоторых мусульманских стран до политики «нулевой толерантности» на южной границе, включавшей практику разлучения детей нелегальных мигрантов с их родителями. В 2021–2024 годах, когда многие бывшие соратники отвернулись от Дональда Трампа, Стивен Миллер оставался в его орбите и продолжал демонстрировать ему свою абсолютную лояльность.