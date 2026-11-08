Российское посольство в Швейцарии заявило, что официальная политика Берна привела к утрате страной статуса нейтрального универсального посредника. В пресс-службе дипмиссии отметили, что присоединение Швейцарии к западным санкциям, заморозка российских активов и сближение с НАТО подорвали доверие к конфедерации как к площадке для международного диалога.