Посольство РФ: политика Берна похоронила реноме Швейцарии как универсального посредника
Российское посольство в Швейцарии заявило, что официальная политика Берна привела к утрате страной статуса нейтрального универсального посредника. В пресс-службе дипмиссии отметили, что присоединение Швейцарии к западным санкциям, заморозка российских активов и сближение с НАТО подорвали доверие к конфедерации как к площадке для международного диалога.
«Заморозка российских активов, огульное копирование санкционных пакетов ЕС и США, а также последовательное сближение Швейцарии с НАТО похоронили реноме конфедерации как универсального посредника»,— подчеркнули в посольстве.
Ранее Берн включил в санкционные списки 254 физических лица, компании и организации, согласуясь с 21-м пакетом ограничительных мер Евросоюза. Эти шаги, на взгляд российских дипломатов, лишают Швейцарию репутации страны с нейтральной позицией и универсального посредника в международных вопросах.