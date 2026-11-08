Запорожская АЭС перешла на резервное электроснабжение
Запорожская атомная электростанция лишилась внешнего энергоснабжения по линии 330 кВ «Ферросплавная-1». Как сообщила пресс-служба ЗАЭС, подача электричества прекратилась после повреждения линии и срабатывания защитной автоматики.
После отключения внешнего питания автоматически запустились резервные дизель-генераторы. Они обеспечивают электроэнергией системы и оборудование, необходимые для безопасной работы станции.
По данным пресс-службы, сотрудники ЗАЭС следят за состоянием оборудования и принимают меры для поддержания безопасного режима энергоблоков. Радиационная обстановка на территории станции и в прилегающей зоне наблюдения остается в пределах нормы.