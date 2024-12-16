Министр обороны Андрей Белоусов рассказал о ситуации в зоне проведения специальной военной операции. Он утверждает, что украинская армия контролирует около 25–30% территорий Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. В Луганской народной республике ВСУ контролируют менее 1% территории, отметил глава Минобороны.

«В этом году российскими войсками освобождено почти 4,5 тыс. кв. км территории, занятой противником»,— сказал господин Белоусов в ходе заседания Коллегии Минобороны. По его словам, скорость продвижения российских войск составляет около 30 кв. км в сутки.

Укомплектованность украинской армии не превышает 45–50%, подчеркнул Андрей Белоусов. «Такой успех — огромная заслуга наших солдат и офицеров Объединенной группировки войск, командующих группировками войск и их органов военного управления, Генерального штаба»,— отметил он.

Сегодня Минобороны отчиталось о взятии под контроль населенного пункта Елизаветовка в ДНР. Всего с начала 2024 года, по словам президента Владимира Путина, российские военные заняли 189 населенных пунктов. Он отметил, что армия России владеет стратегической инициативой по всей линии фронта.