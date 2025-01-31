Армия России взяла Нововасильевку в ДНР

Бойцы группировки войск «Центр» заняли Нововасильевку в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны. Населенный пункт находится юго-западнее Покровска, за который сейчас идут бои.

«Нанесено поражение подразделениям пяти механизированных, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины»,— сказано в сообщении военного ведомства.

Минобороны России в последнее время почти ежедневно сообщает о взятии под контроль новых населенных пунктов. С 20 января под контроль России перешли населенные пункты Великая Новоселка, Зеленое, Тимофеевка, Соленое, Волково, Шевченко, Новоегоровка и Новоелизаветовка в ДНР.