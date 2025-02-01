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Коммерсантъ FM
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В России с февраля проиндексировали страховые выплаты

С 1 февраля в России была дополнительно проиндексирована страховая пенсия по старости. С января выплаты выросли на 7,3%, в среднем до 24 059 руб., с текущего месяца — еще на 2,2%, примерно до 25 тыс. руб.

Минтруд в декабре объявил, что в феврале пенсии дополнительно проиндексируют до уровня фактической инфляции. Владимир Путин говорил, что страховые и военные пенсии, социальные выплаты и пособия вырастут на 9,5%.

Помимо этого на 2025 год был расширен список выплат, которые увеличиваются на уровень фактической инфляции: в него включили в том числе выплаты по уходу за детьми с инвалидностью. Минтруд говорил, что максимальный размер пособия по безработице с февраля составит 15 тыс. руб.

Подробности — в публикации «Ъ» «Инфляция ждет индексации пенсий».

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