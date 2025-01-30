Минтруд назвал максимальный размер пособия по безработице с февраля

С 1 февраля в России проиндексируют пособие по безработице. Его увеличат на 9,5%, исходя из фактического уровня инфляции. Таким образом, максимальный размер выплаты составит 15 тыс. руб., сообщили ТАСС в Министерстве труда и социальной защиты России.

По данным Минтруда, уровень безработицы в России сохраняется на минимальном уровне — 2,3%.

Чтобы получить пособие по безработице, необходимо иметь статус безработного. Для этого нужно встать на учет в центр занятости населения. На учет могут встать и те, кто никогда официально не работал, и те, кто уволился по любым причинам. Размер пособия зависит от причины увольнения.

Индексация социальных выплат проходит ежегодно. В 2025 году перечень выплат, которые увеличиваются на уровень фактической инфляции за прошлой год, был расширен. В него вошли в том числе выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами детства первой категории. С 1 февраля также будут проиндексированы выплаты для Героев СССР и РФ, ветеранов боевых действий, в том числе участников военной операции на Украине, а также граждан, пострадавших от радиации.

Подробнее о глобальной занятости — в материале «Ъ» «Достойной работы больше не становится».