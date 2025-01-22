Путин: страховые и военные пенсии, соцвыплаты и пособия проиндексируют на 9,5%

Страховые и военные пенсии, социальные выплаты и пособия будут проиндексированы на 9,5%, исходя из фактической инфляции за 2024 год, заявил президент Владимир Путин на первом в этом году совещании по экономическим вопросам. Он поручил сделать это уже в январе.

«Предлагаю уже в январе проиндексировать страховые пенсии исходя из реальной ситуации, а именно по фактической инфляции прошлого года, то есть на 9,5%... Считаю правильным и справедливым в отношении военных пенсионеров также сделать дополнительную индексацию»,— сказал Владимир Путин (запись опубликована в Telegram-канале Кремля).

1 января 2025 года пенсии были проиндексированы на 7,3%. С 1 февраля размер социальных пособий должен был быть увеличен на 7,4%. В конце декабря глава Минтруда сообщил, что в феврале пенсии будут дополнительно проиндексированы до уровня фактической инфляции.

Подробнее — в материале «Ъ» «Инфляция ждет индексации пенсий».