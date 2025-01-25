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Коммерсантъ FM
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Депутат Чаплин: страховая пенсия с февраля составит около 25 тыс. рублей

С января страховая пенсия по старости выросла на 7,3%, в среднем до 24 059 руб., сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин («Единая Россия»). С февраля эта сумма вырастет.

«После перерасчета эта сумма увеличится еще на 2,2%, то есть выплата составит около 25 тыс. руб.»,— рассказал «РИА Новости» господин Чаплин.

В декабре глава Минтруда сообщил, что в феврале пенсии будут дополнительно проиндексированы до уровня фактической инфляции. На этой неделе президент Владимир Путин заявил, что страховые и военные пенсии, социальные выплаты и пособия будут проиндексированы на 9,5%.

Подробности — в материале «Ъ» «Инфляция ждет индексации пенсий».

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