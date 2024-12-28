Минтруд анонсировал дополнительное увеличение пенсий из-за высокой инфляции

Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что в феврале 2025 года пенсии будут дополнительно проиндексированы до уровня фактической инфляции. Он напомнил, что с 1 января выплаты как для неработающих, так и для работающих пенсионеров увеличены на 7,3%. На таком уровне власти прогнозировали годовой уровень инфляции при подготовке бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Котяков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Антон Котяков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Антон Котяков пояснил, что в законодательстве заложена норма об индексации пенсий по уровню фактической инфляции. По итогам 2024 года она, как уточнил министр, складывается «на несколько более высоком уровне», чем прогнозируемые 7,3%.

«На этот случай законодательством предусмотрены специальные полномочия правительства — после того как в середине января Росстат даст оценку фактической инфляции за год, будет принято решение о дополнительном увеличении пенсий до этого уровня»,— сказал господин Котяков ТАСС.

Глава Минтруда добавил, что в феврале пенсионеры получат увеличенную пенсию за февраль и доплату за январь. Индексация, по его словам, затронет около 37 млн человек. Глава Соцфонда Сергей Чирков говорил, что средний размер страховой пенсии, с учетом индексации на 7,3%, составит 24 тыс. руб.

Росстат сообщал, что годовая инфляция в России на предновогодней неделе ускорилась до 9,5%. Минэкономики оценивает уровень на инфляции на 23 декабря в 9,7%.

О ситуации в экономике — в материале «Ъ» «Деньги розданы, денег больше нет».