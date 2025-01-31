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Коммерсантъ FM
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СКР задержал еще трех посредников в передаче взятки от экс-главы «Фонбета»

Сотрудники Главного следственного управления СКР по Московской области задержали трех посредников в передаче взятки от бывшего генерального директора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина. Ими оказались бывший сотрудник полиции, адвокат и начальник отделения экономической безопасности (ОЭБиПК) УВД по Центральному административному округу Москвы. Всех троих обвиняют в двух эпизодах посредничества во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

По версии следствия, Сергей Анохин пытался передать взятку начальнику ОЭБиПК, чтобы избежать передачи отчета Управления экономической безопасности МВД (УЭБиПК) в СКР, связанного с хищением средств на его предыдущем месте работы. Для этого он через цепочку посредников передал начальнику отдела 10 млн руб. В дальнейшем средства должны были передать неустановленным лицам из УЭБиПК.

Также было установлено, что задержанные участвовали еще в одном преступлении. Сотрудники СКР провели допросы, обыски и выемки. Следствие будет ходатайствовать в Тверской суд Москвы об избрании меры пресечения для обвиняемых.

Сергея Анохина задержали 29 января по обвинению в даче взятки в особо крупном размере сотруднику ФСБ (ч. 5 ст. 291 УК РФ). В тот же день вместе с ним задержали двух посредников — замначальника УВД по Восточному административному округу Москвы Сергея Бивола и частного детектива Степана Грицкова. 30 января Тверской суд Москвы арестовал Сергея Анохина и Степана Грицкова на два месяца, оба фигуранта признали вину и заявили о готовности сотрудничать со следствием.

Подробнее — в материале «Ъ» «Явка с повинной не спасла от ареста».

Никита Черненко

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