Экс-гендиректора «Фонбета» Анохина обвинили в даче взятки на 60 млн рублей

Сотрудники Главного следственного управления СКР по Московской области предъявили обвинения гендиректору букмекерской компании в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Вместе со злоумышленником задержали юриста и руководителя одного из подразделений МВД Москвы, их обвиняют в посредничестве при передаче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). СКР не называет имен задержанных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Анохин в 2022 году

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Анохин в 2022 году

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным следствия, генеральный директор пытался избежать представления в СКР результатов работы ФСБ, связанных с хищением средств на его прежнем месте работы. Для этого фигурант через посредников передал взятку в размере 60 млн руб. При этом один посредников, а также сотрудник, которому полагалась взятка, участвовали в оперативном эксперименте.

После передачи денег были задержаны директор букмекерской компании и вся цепочка посредников. Следователи также провели допросы и обыски. В ближайшее время пройдет судебное заседание об избрании меры пресечения для обвиняемых.

«Ъ» сообщал накануне, 29 января, о задержании бывшего вице-президента Российского футбольного союза и экс-гендиректора «Фонбета» Сергея Анохина. По предварительной информации, его обвинили в даче взятки в размере 50 млн руб. сотруднику ФСБ. Позже выяснилось, что вместе с Сергеем Анохиным задержали замначальника УВД по Восточному административному округу Москвы Сергея Бивола.

Подробнее о деле — в публикации «Ъ» «За выкуп одного сядут все».

Никита Черненко