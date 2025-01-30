Явка с повинной не спасла от ареста

Суд в Москве арестовал Сергея Анохина, до последнего времени руководившего букмекерской компанией «Фонбет». Он обвиняется в даче взятки сотрудникам правоохранительных органов с целью воспрепятствовать расследованию махинаций с бюджетными средствами, выделенными одной из спортивных структур, где фигурант работал ранее. Вину господин Анохин признал полностью и даже оформил явку с повинной, но от заключения под стражу до конца марта его это не избавило.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергея Анохина отправили в СИЗО, несмотря на его сотрудничество со следствием

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергея Анохина отправили в СИЗО, несмотря на его сотрудничество со следствием

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Первым в Тверском райсуде столицы рассматривалось ходатайство Второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Московской области о заключении под стражу юриста Степана Грицкова, работавшего последнее время частным детективом. Ему инкриминируется посредничество при даче взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291 УК РФ). По версии следствия, он участвовал в передаче денег правоохранителям.

Напомним, фигуранты этого уголовного дела были задержаны в ходе оперативного эксперимента 29 января. По версии следствия, в декабре прошлого года директор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин, «желая избежать представления в следственные органы результатов оперативно-разыскной деятельности органов ФСБ, связанных с хищением бюджетных денежных средств на его предыдущем месте работы», передал посредникам предназначенную для правоохранителей взятку в размере 60 млн руб. Однако оперативник и один из посредников сообщили о предложении чекистам, и дальнейшие действия злоумышленников последними контролировались.

В ходе расследования выяснилось, что посредники намеревались на господине Анохине неплохо заработать: между собой они договорились, что передадут оперативнику 10 млн руб., а гендиректору букмекерской конторы назвали сумму в 60 млн.

После передачи денег участники коррупционной схемы были задержаны. По делу проходят господин Анохин, господин Грицков и замначальника УВД по Восточному административному округу Москвы Сергей Бивол. У всех были проведены обыски. Еще два человека пока фигурируют в деле как «неустановленные лица», и их разыскивают. Упоминавшийся ранее в связи с данным делом прокурор Преображенской межрайонной прокуратуры Всеволод Ситников, как сообщили “Ъ” в правоохранительных органах, никакого отношения к этой коррупционной истории не имеет.

Рассмотрение ходатайства об аресте Степана Грицкова прошло за закрытыми дверями, причем неожиданно: этот вопрос сторонами на заседании предварительно не обсуждался. Журналистов пустили лишь на оглашение решения. Из него стало известно, что защита юриста просила о домашнем аресте, но суд ей в этом отказал, отправив подследственного в СИЗО до 29 марта. Известно также, что фигурант вину признал и сотрудничает со следствием. Тем не менее в суде представитель ГСУ настаивал, что, находясь на свободе, обвиняемый в особо тяжком преступлении Грицков может скрыться или иным способом помешать расследованию.

Заседание по ходатайству об аресте Сергея Анохина, которому инкриминируется дача особо крупной взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ), проходило в открытом режиме. В слушаниях на правах свидетелей хотели участвовать гражданская супруга бизнесмена и его мать, однако суд им в этом отказал.

В самом начале адвокат обвиняемого попросила приобщить к делу документы о том, что у подследственного есть право собственности на квартиру в столице, в подмосковной деревне Мамонтовка в Пушкинском районе, еще один дом есть у гражданской супруги фигуранта. Таким образом, если бы суд решил назначить господина Анохину домашний арест, то ему было где под ним находиться. Кроме того, суду были представлены и благодарности от различных организаций, которые получал фигурант.

Отметим, что при традиционной процедуре установления личности обвиняемого господин Анохин назвал себя гендиректором «Фонбета», хотя накануне в компании сообщили, что он покинул должность несколько дней назад, чтобы сосредоточиться на других проектах.

Обосновывая необходимость ареста Сергея Анохина, следователь указал, что тот обвиняется в особо тяжком преступлении и, осознавая это, может скрыться, тем более что у него имеются мексиканский паспорт и вид на жительство в Черногории.

Кроме того, сказал представитель ГСУ, обвиняемый, оставаясь на свободе, может вступить в сговор с неустановленными сообщниками, розыск которых продолжается, и согласовать с ними позицию по делу.

Сам Сергей Анохин выступать не стал, предоставив слово своим адвокатам. Одна из них сначала провела своего рода опрос подзащитного, в ходе которого тот рассказал, что проживает в настоящее время с матерью и дочерью, возглавляет «Фонбет» и много отдал развитию футбола. Затем адвокаты попытались опровергнуть аргументы следствия в пользу ареста.

В частности, они указали, что мексиканский и российский загранпаспорт фигуранта следствие уже изъяло, поэтому скрыться за рубежом он не может. По месту жительства обвиняемого ничего предосудительного правоохранители не нашли. А главное, на что сделала упор защита,— господин Анохин не только признал вину, но и оформил явку с повинной и дал подробные показания по делу.

«Он даже сам предоставил следствию свой телефон и показал все переписки, которые в нем были,— подчеркнула одна из адвокатов.— Дал показания и на тех двух фигурантов, которых следствие называет неустановленными, их имена правоохранительным органам теперь известны. Как можно говорить после этого, что он может препятствовать расследованию?»

Она также добавила, что в отсутствие господина Анохина развалится работа возглавляемой им компании, поскольку от него требуется повседневное руководство. В итоге защита предложила назначить господину Анохину в качестве меры пресечения запрет определенных действий.

Однако доводы следствия перевесили, ходатайство адвокатов было отклонено, Сергея Анохина арестовали до 29 марта.

Тем временем в «Фонбете» “Ъ” еще раз подтвердили, что «исполняющим обязанности генерального директора является Константин Линев. В налоговых базах, ЕГРЮЛ и т. д. обновление пройдет в начале февраля». Кроме того, в компании сообщили, что к Сергею Анохину подан иск о защите деловой репутации на 100 млн руб.

«Мы считаем, что быть лидером — значит служить примером. FONBET инвестирует миллиарды рублей в социальные проекты и поощряет развитие массового и адаптивного спорта в нашей стране. Действия Анохина полностью противоречат ценностям компании и дискредитируют ее деловую репутацию, что дает FONBET право применять все законные методы для восстановления справедливости. В связи с этим компанией было принято решение подать иск против Сергея Анохина, чтобы защитить честь, достоинство и репутацию компании в деловых кругах»,— заявили там.

Алексей Соковнин, Александр Александров