Частного детектива Грицкова арестовали по делу экс-гендиректора «Фонбета»

Тверской суд Москвы отправил под стражу на два месяца (до 29 марта) частного детектива Степана Грицкова, который проходит по делу бывшего гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина, сообщил корреспондент «Ъ» из суда. Следствие обвиняет его в посредничестве при передаче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Степан Грицков

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы Степан Грицков

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Ранее сообщалось, что Степан Грицков признал вину в посредничестве и сотрудничает со следствием. Адвокат обвиняемого сообщил, что Сергей Анохин оформил явку с повинной и «изобличил коррупционную схему».

Сергея Анохина задержали 29 января по обвинению в даче взятки в особо крупном размере должностному лицу (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Следствие считает, что он пытался передать 60 млн руб. сотруднику ФСБ, чтобы избежать представления в Следственный комитет России отчета о расследовании, связанном с хищением средств на его прежнем месте работы. Вместе с экс-гендиректором и Степаном Грицковым задержали второго посредника при передаче взятки — заместителя начальника УВД по Восточному округу Москвы Сергея Бивола.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «За выкуп одного сядут все».

Никита Черненко