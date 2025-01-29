За выкуп одного сядут все

Экс-гендиректор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин, прокурор Преображенской межрайонной прокуратуры Всеволод Ситников и замначальника УВД по Восточному административному округу (ВАО) Москвы Сергей Бивол задержаны за попытку подкупить следователя, ведущего уголовное дело в отношении обвиняемого в мошенничестве инвестора футбольного клуба (ФК) «Химки» Туфана Садыгова. Следователь денег не взял, обратившись в ФСБ, его сотрудники и повязали предполагаемых злоумышленников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергея Анохина задержали вместе с правоохранителями по подозрению в попытке подкупить следователя

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергея Анохина задержали вместе с правоохранителями по подозрению в попытке подкупить следователя

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Во вторник утром сотрудники ГСУ СКР по Московской области, УСБ ФСБ и бойцы спецподразделения «Альфа» приехали одновременно сразу по нескольким адресам в столице и Подмосковье. Оперативно-следственные мероприятия проводились в рамках возбужденного накануне уголовного дела по факту дачи взятки в особо крупном размере должностному лицу (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

В результате на своих рабочих местах были задержаны прокурор Преображенской межрайонной прокуратуры Всеволод Ситников и замначальника УВД по ВАО Москвы Сергей Бивол, а у себя дома бывший вице-президент Российского футбольного союза и экс-гендиректор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин.

По версии следствия, все они были задействованы в коррупционной схеме, целью которой являлось освобождение от уголовной ответственности бизнесмена и инвестора футбольного клуба «Химки» Туфана Садыгова.

В середине прошлого года он был задержан по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, которое ведет УВД по Северному административному округу Москвы, господин Садыгов получил в Центркомбанке кредиты на аффилированные с ним фирмы, которые якобы так и не были возвращены. Сам банк с долгом в 7,5 млрд руб. лишился лицензии еще в 2016 году.

По ходатайству следствия Головинский райсуд столицы отправил Туфана Садыгова под домашний арест, но уже 23 января 2025 года его заменили на залог.

По некоторым данным, якобы именно Сергей Анохин, который с сентября 2020 по ноябрь 2021 года являлся гендиректором ФК «Химки», взялся посодействовать своему товарищу в решении вопроса с прекращением в отношении него уголовного дела.

На эти цели было выделено 50 млн руб. Для решения проблемы господин Анохин привлек прокурора Ситникова и полицейского Бивола.Те, в свою очередь, вышли на сотрудника УФСБ по Москве и Московской области, который участвовал в оперативном сопровождении уголовного дела Туфана Садыгова.

Планировалось, что именно чекист предложит и передаст следователю взятку. Причем, после того как посредники часть полученной суммы оставили себе, до последнего должно было дойти меньше половины. Однако дальше все пошло не по плану. Вместо передачи взятки последовало заявление в УСБ ФСБ. Все дальнейшие переговоры и передача денег проходили уже под контролем «особистов».

В четверг следствие намерено ходатайствовать в Тверском суде Москвы об аресте всех задержанных фигурантов.

В «Фонбете» “Ъ” заявили, что выдвинутое против Сергея Анохина обвинение не связано с его работой в букмекерской компании. Также там добавили, что гендиректор уволился за несколько дней до задержания по собственному желанию, поскольку «решил сосредоточиться на реализации собственных бизнес-идей в сфере киберспорта и массового футбола».

Олег Рубникович