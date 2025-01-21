Армия России взяла Волково в ДНР

Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Волково в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщило Минобороны. Село находится в Покровском районе. Его заняли военнослужащие группировки войск «Центр».

По данным военного ведомства, подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка (Луганская Народная Республика), Дробышево, Колодези, Северск, Ямполь в ДНР, а также в районе Двуречной, Глушковки, Зеленого Гая и Лозовой в Харьковской области.

Российская армия с декабря 2024 года заняла уже несколько десятков населенных пунктов в ДНР. 17 января 2025 года Минобороны сообщило о взятии села Славянка, 20 января — Воздвиженки. Вчера, 21 января, под контроль российской армии перешли населенный пункт Шевченко в ДНР, а также Новоегоровка в Луганской Народной Республике.