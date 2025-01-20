Армия России взяла Шевченко в ДНР и Новоегоровку в ЛНР

Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» взяли населенный пункт Шевченко в Донецкой народной республике. Подразделениями группировки войск «Запад» взят населенный пункт Новоегоровка в Луганской народной республике.

По данным Минобороны, подразделения группировки «Юг» нанесли удары по ВСУ в районах населенных пунктов Дачное, Федоровка, Подольское, Николаевка и Майское в ДНР. Подразделения группировки войск «Восток» атаковали позиции украинской армии в районах населенных пунктов Константинополь, Новый Комар, Богатырь ДНР, а также Гуляйполе и Новодаровка Запорожской области, следует из сводки министерства.

Российская армия продолжает занимать населенные пункты в ДНР с конца декабря 2024 года. 15 января текущего года Минобороны сообщило о взятии села Украинка, 17 января — села Славянка, 20 января — Воздвиженки. В декабре министр обороны Андрей Белоусов говорил, что под контролем ВСУ остается 25–30% территории ДНР.