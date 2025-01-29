Смоленский губернатор сообщил о сбитом на подлете к ядерному объекту дроне

В различных районах Смоленской области гражданские объекты подверглись массированной атаке беспилотников, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Василий Анохин.

«По предварительной информации, один из беспилотников сбит в ходе попытки нападения на объект ядерной энергетики. Пострадавших и разрушений нет»,— говорится в сообщении. По данным медиапроекта «Shot», обломки упали в районе Смоленской АЭС.

Силы ПВО и РЭБ продолжают работу по уничтожению дронов, добавил глава региона. В сообщении губернатор призвал местных жителей отойти от окон и не снимать работу ПВО. При обнаружении обломков беспилотников он посоветовал не приближаться к ним, а сразу информировать о находке экстренные службы.