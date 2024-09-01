Крупнейшие удары БПЛА по России

Атака беспилотников 1 сентября 2024 года стала самой массовой с начала СВО: Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 158 БПЛА самолетного типа на территории 15 регионов.

21 июня 2024 года сообщалось об уничтожении 114 БПЛА в небе над четырьмя регионами РФ и еще шести безэкипажных катеров в акватории Черного моря. 70 беспилотников были перехвачены над территорией Крыма и Черным морем, еще 43 — в небе над Краснодарским краем.

14 августа 2024 года Минобороны отчиталось об уничтожении 117 дронов и четырех ракет над восемью российскими регионами. Над Курской областью было сбито 37 БПЛА и 4 ракеты, еще 37 дронов уничтожили над Воронежской областью.

17 мая 2024 года Минобороны сообщило о ликвидации 101 БПЛА и еще шести морских беспилотников на территории пяти регионов. 50 объектов было уничтожено в небе над Крымом, еще 44 сбиты в Краснодарском крае. В результате атаки, по сообщениям властей, произошли возгорания на территории трех нефтяных предприятий в Новороссийске и НПЗ в Туапсе.

22 июля 2024 года Минобороны заявило об уничтожении 78 БПЛА над пятью регионами РФ, а также над акваторией Черного и Азовского морей. Больше всего дронов — 47 единиц — было сбито над Ростовской областью.

9 августа 2024 года Минобороны отчиталось об уничтожении 75 дронов. Тогда атаки были зафиксированы в восьми российских регионах. 26 беспилотников сбили в небе над Белгородской областью, 19 — над Липецкой.

27 апреля 2024 года Минобороны отчиталось об уничтожении 68 БПЛА, 66 из которых были сбиты над Краснодарским краем. Атаке подверглись три НПЗ.

13 марта 2024 года Минобороны РФ сообщило об уничтожении 65 беспилотников над шестью регионами РФ. Целями атак, в частности, были НПЗ в Ленинградской, Ростовской и Рязанской областях, а также здание ФСБ в Белгородской области.