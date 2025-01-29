В Грайвороне при атаке дрона на многоквартирный дом пострадал мирный житель
Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника несколько взрывных устройств на многоквартирный дом в городе Грайвороне Белгородской области. Пострадал один мирный житель.
Мужчину с непроникающим ранением грудной клетки отправили в больницу №2 в Белгороде. «Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь»,— написал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В двух квартирах атакованного с БПЛА дома выбиты окна. Осколками посечены четыре автомобиля. Днем 29 января оперативные службы проведут обход поврежденного дома и близлежащей территории.
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