В Грайвороне при атаке дрона на многоквартирный дом пострадал мирный житель

Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника несколько взрывных устройств на многоквартирный дом в городе Грайвороне Белгородской области. Пострадал один мирный житель.

Мужчину с непроникающим ранением грудной клетки отправили в больницу №2 в Белгороде. «Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь»,— написал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В двух квартирах атакованного с БПЛА дома выбиты окна. Осколками посечены четыре автомобиля. Днем 29 января оперативные службы проведут обход поврежденного дома и близлежащей территории.