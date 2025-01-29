В Тверской области отразили атаку беспилотников

Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что ночью 29 января силы ПВО сбили шесть беспилотников в небе над Торопецким районом и несколько дронов в районе Андреаполя.

«По предварительным данным, пострадавших граждан и разрушений в результате отражения атаки БПЛА нет»,— говорится в сообщении в Telegram-канале правительства региона о ситуации в Торопецком районе.

О последствиях предотвращения атаки беспилотников в районе Андреаполя не сообщалось. В местах падения обломков БПЛА работают оперативные службы.