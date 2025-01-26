Южная Корея покоряет красотой

Россияне стали чаще ездить за пластическими операциями и косметическими процедурами в Южную Корею. Как рассказали “Ъ FM” представители отрасли, спрос за 2024 год по сравнению с предыдущим вырос до 30%. Это связывают с новым упрощенным порядком получения визы. А к 2027-му страна планирует привлекать по программам медицинского туризма до 700 тыс. человек в год. Культ красоты уже ежегодно приносит $2 млрд в госбюджет Кореи. Тему продолжит Александр Рассохин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Каунас, Коммерсантъ Фото: Александр Каунас, Коммерсантъ

Мировой лидер beauty-продуктов и пластики в 2024-м установил исторический рекорд по экспорту косметики. Поставки таких товаров принесла южнокорейскому бизнесу более $10 млрд. При этом, чтобы оценить все преимущества индустрии красоты, многие иностранцы летят в Сеул. Такие туры стали популярны и у россиян, хотя массовыми их пока не назовешь, рассказал директор по развитию компании «Я-Туроператор» Виктор Куликов: «Это достаточно недешевое направление — сам тур стоит от $2 тыс. Поездка обходится минимум в районе 300-400 тыс. руб. с человека на неделю. Но поток стабильный. И активно ездят индивидуально, потому что это направление несложное для такого туризма. В Сеуле много наших граждан.

Есть отдельные beauty-туры, их довольно-таки много, но их предлагают не туроператоры, а те компании в России, которые работают с корейской косметикой. Но это, правда, не очень законно, но тем менее существует достаточно большой "серый" рынок. Нам, туроператорам, здесь сложно конкурировать».

Поток иностранных туристов в Южную Корею за год вырос в полтора раза. Половина иностранцев, как утверждает Bloomberg, приезжают в страну ради косметических процедур, операций и шопинга. Власти Кореи планируют принимать по 700 тыс. туристов только на медицинские программы уже с 2027 года. С Россией с 2022-го действует безвизовый режим. В Сеуле для зарубежных клиентов есть отдельные клиники и салоны, делится с “Ъ FM” Анастасия, которая посещала Корею осенью: «В Корее культ красоты, все равняются на айдолов, участников k-pop-групп. Это видно по местным. Абсолютно нормальная практика, когда красятся в метро, многие девушки бигуди крепят на челку и могут так передвигаться по городу. На туристических улицах очень много магазинов, где можно практически оптом купить кучу тканевых масок. Там, где много иностранцев, могут быть три косметических магазина на одной локации. Много клиник, которые расположены в достаточно хороших районах. Я, например, встречала на улице девушек после пластических операций с перебинтованными лицами».

На выбор туристам предлагается, например, 15-ступенчатый уход за волосами, карбоновый пилинг лица с лазером, технологии по подбору идеального тональника и сыворотки с микроиглами. Попасть на процедуры без записи не получится, она производится минимум за три месяца, предупреждают администраторы. Ценники от 50 тыс. до 5 млн корейских вон. Большинство клиник пластической хирургии делают упор на самые востребованные среди европейцев операции, отметила руководитель одной из московских косметологических клиник Василина Миронова:

«Что касается хирургических операций, то на первом месте это блефаропластика, на втором — ринопластика, то есть операции на носике. И, безусловно, подтяжка лица.

Корейцы еще предлагают различные процедуры. На первом месте это отбеливание кожи, есть и арома-, и SPA-процедуры, и массажи для лица».

Как пишет Bloomberg, бум спроса на beauty-процедуры в Корее привел к дефициту врачей общей практики. Собеседники “Ъ FM” замечают, что это не повлияло на качество здравоохранения: сотрудники больниц выходили на забастовки против строительства новых медвузов, не желая роста конкуренции. С обратной стороной культа красоты в Сеуле сталкиваются и иностранцы, говорит ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким: «В Южной Корее, конечно, пластическая хирургия довольно сильно развита. Туда действительно люди едут для того, чтобы привести лицо в соответствующий порядок. Даже был случай, когда в страну приехали китаянки и через месяц их не выпустили из аэропорта Сеула, поскольку они не прошли фейс-контроль».

На корейскую beauty-индустрии при этом влияет напряженная политическая ситуация в стране. По данным Ассоциации по продвижению медицинских туров республики, после того, как президент Юн Сок Ёль был отстранен от должности, иностранцы отменили 20% приемов в клиниках.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анжела Гаплевская