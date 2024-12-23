Красота не лечится

К концу 2024 года во всей российской бьюти-индустрии самый заметный рост выручки — на 50–60% — показали два сегмента: клиники медицинской косметологии, а также салоны массажа и эпиляции. Средства на популярные процедуры потребители изыскивают за счет экономии на классических услугах — стрижке и маникюре: спрос на них рос менее заметными темпами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В январе—ноябре 2024 года выручка клиник медицинской косметологии по всей России выросла на 64,7% год к году, подсчитали в сервисе записи Yclients. Также граждане стали чаще ходить на массаж и эпиляцию — операторы таких услуг нарастили выручку на 54,4%. Обороты подобных клиник и салонов росли за счет как увеличения спроса, так и повышения цен на услуги.

По подсчетам оператора фискальных данных «Такском», в среднем по России стоимость одного сеанса массажа за 11 месяцев текущего года выросла на 11% год к году, до 2,7 тыс. руб., число чеков — на 10%. Услуги эпиляции подорожали незначительно — на 1%, до 3,1 тыс. руб., зато чеков стало на 14% больше. В сервисе «Чек Индекс» заметили рост за этот период трансакций в клиниках косметологии на 20% год к году.

В сети клиник «Атлас», по словам ее гендиректора Ксении Лемберг, спрос на косметологические услуги в текущем году вырос почти вдвое. В «Медси» число оказанных аппаратных процедур стало на 40% больше, говорит директор направления «Медси Beauty» Оксана Башарина. По ее словам, в нынешнем году наиболее востребованы, в частности, ботулинотерапия, биоревитализация, аппаратные методики коррекции фигуры. Госпожа Лемберг заметила и рост востребованности лазерных методик омоложения, RF-лифтинга. Она связывает это также с запуском новых направлений в рамках отделения косметологии.

До февраля 2022 года в российском сегменте медицинской косметологии были представлены в основном производители оборудования и комплектующих к нему из ЕС и США. Однако для них поставки в РФ сейчас заметно осложнены из-за проблем с логистикой и трансграничными платежами с этими странами.

Но теперь, с одной стороны, начали расти объемы внутреннего производства, с другой — на российский рынок стали выходить компании из Южной Кореи.

Все опрошенные “Ъ” эксперты сходятся во мнении, что причина растущего спроса на бьюти-услуги с медицинским уклоном — в желании граждан тратить деньги на уход за собой, хотя в то же время они готовы экономить на маникюре и стрижке. Как раз классические салоны красоты без узкой специализации по итогам января—ноября текущего года показали меньшую динамику роста общей выручки — на 9,4% год к году, по данным Yclients. По подсчетам «Чек Индекса», в январе—ноябре число трансакций в таких заведениях по всей России выросло на 12% год к году, средний чек — на 10%, до 1,9 тыс. руб. По данным сервиса T-Pay, спрос на маникюр в текущем году не изменился, хотя средний чек на услуги подскочил на 12% год к году, до 2,4 тыс. руб. Это связано в основном с удорожанием расходных материалов и ростом затрат на аренду помещений, говорит президент Ассоциации предприятий и профессионалов сферы красоты Лялья Садыкова.

Кроме того, по словам эксперта, есть серьезный дефицит персонала: часть мастеров из числа выходцев из республик Средней Азии уезжает из России из-за ужесточения миграционной политики, другая часть оформляется в качестве самозанятых. По ее словам, такая ситуация уже негативно сказывается на бьюти-индустрии.

Алина Мигачёва, Дарья Андрианова