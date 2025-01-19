Перемирие набрало силу

Израиль объявил о вступлении в силу режима прекращения огня в Газе: представители движения «Хамас» передали список заложников, которые должны быть освобождены 19 января, в нем три имени. По данным СМИ, группировка задержала его передачу по техническим причинам, предположительно, из-за проблем со связью между боевиками. В свою очередь, израильский Минюст опубликовал список палестинских заключенных, которых планируется вернуть в ходе 42 дней первого этапа сделки. В нем — 700 участников различных группировок и около 1,2 тыс. задержанных жителей Газы, которые не участвовали в атаке 7 октября. Первый этап обмена предполагает передачу 19 января Газе 90 заключенных. Управление тюрем Израиля уже получило список имен, пишут местные СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Палестинские беженцы возвращаются в свои дома

Фото: Khalil Ramzi / Reuters Палестинские беженцы возвращаются в свои дома

Фото: Khalil Ramzi / Reuters

В этом контексте «Хамас» может заявлять о своей победе, отметил израильский военный аналитик Сергей Мигдал: «Соблюдение первого этапа перемирия выгодно обеим сторонам: Израиль очень хочет вернуть заложников, а палестинцев, во-первых, перестанут бомбить, а во-вторых, "Хамас" может указать как свое большое достижение освобождение хотя бы части своих заключенных из тюрем. Это около 300 террористов различных рангов, а все остальные — это задержанные по административным статьям или арестованные в Газе, среди которых много простых жителей мужского пола. Группировка таким образом зарабатывает очки во внутриполитической борьбе.

Что касается Ливана, то там создалось самое странное перемирие в истории человечества, когда "Хезболла" сидит тихо, а Израиль каждый день наносит удары, заходит беспрепятственно в те районы, до которых войска не дошли во время активной фазы войны. Он может себе это позволить, во-первых, потому что "Хезболла" в ужасном состоянии, а во-вторых, потому что у нее нет израильских заложников, в отличие от "Хамаса". Поэтому я думаю, что Израиль не будет наносить никакие удары после начала перемирия. Такой приказ может быть отдан, если увидят какое-то движение боевиков в сторону израильских сил, которые остаются на территории сектора Газа и занимают километровую буферную зону вдоль его границы.

Заложники находятся где-то в тоннелях в самом центре сектора Газа — Нусейрат, Дейр-эль-Балах, Бурейдж, там, куда израильская армия большими силами не заходила. Там их будут освобождать, везти на машинах "Красного креста" и ООН до границы с Египтом.

Точка, очевидно, выбрана — это КПП Рафах. Уже такой опыт был в ноябре 2023-го. Там готовятся специальные эвакуационные машины, вертолеты, целые команды психологов, будет проведен первичный медосмотр, потом людей отправят в больницы. Затем последуют встречи с семьями, и это все мы будем наблюдать в ближайшие шесть недель».

Гарантами выполнения соглашения, кроме Египта, выступили США и Катар. Отслеживать реализацию сделки будет специальный оперативный центр, сообщал Каир. Начиная с ее первого этапа, в сектор будут ежедневно въезжать по 600 грузовиков с гуманитарной помощью. Палестинская национальная администрация и Международная арабская организация по реконструкции определили карту улиц, где сразу же начнутся работы по восстановлению территорий. Однако страны-соседи вряд ли смогут обеспечить в регионе международный контроль, считает востоковед Руслан Сулейманов:

«Для еврейского государства нахождение "Хамаса" у власти в палестинском анклаве абсолютно неприемлемо, а группировка, соответственно, никуда не собирается уходить. Этот вопрос отложили до третьего этапа, если до него еще дойдет.

Так что само по себе перемирие очень хрупкое. Опасность провокаций действительно очень высокая, но не в связи с тем, что они кому-то выгодны или невыгодны, а просто потому что нервы на пределе. В любой момент кто-то по чистой случайности может открыть огонь и с той, и с другой стороны. Особенно, я полагаю, это характерно для палестинской стороны, где, помимо "Хамаса", есть и другие группировки, такие как "Исламский джихад" (признана в России террористической и запрещена). Они порой действуют сами по себе.

Безусловно, "Хамас" чувствует себя уже победителем, как минимум потому что ему удалось выстоять и даже восполнить свои ряды. Об этом говорят не только его представители, но и, например, госсекретарь США Энтони Блинкен. Но если и называть это так, то это пиррова победа. "Хамасу" рукоплещут за пределами сектора Газа, но самим жителям палестинского анклава уж точно не за что их благодарить. Группировка точно не сможет самостоятельно восстановить разрушенные районы. Будут привлекаться арабские партнеры — Египет или Катар. Но сейчас масштабы бедствия настолько огромны, что здесь, скорее всего, понадобится создание какого-то всемирного фонда. Пока до сих пор непонятно, в какой степени "Хамас" будет вовлечен».

Как сообщал минздрав сектора Газа, с октября 2023 года число погибших достигло 46,5 тыс. человек. По оценкам газеты The Guardian, в регионе разрушено более 90% жилого фонда. В Египте заявляли, что на восстановление территории уйдет не менее $90 млрд. Впрочем, для населения важно в первую очередь само прекращение огня рассказывает журналист «РИА Новости», житель города Газа Тарек Альян: «Того, что произошло в секторе Газа, такого уровня убийств не было нигде в конфликтах за последние 30 лет. Для жителей, конечно, самое главное — это прекращение огня не для того, чтобы была перестройка, не для того, чтобы освободились палестинские заключенные, важна остановка убийств. А потом люди готовы хоть в палатках жить еще 10 лет, они готовы жить на руинах в своих домах.

Я могу сказать, что "Хамас" до последней капли крови будет защищать свою власть. Самое страшное, что может произойти, что эта история повторится».

На 16-й день перемирия Израиль и «Хамас» обязались начать переговоры о втором этапе сделки — освобождении оставшихся заложников. Предполагается также постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Страны-посредники заявляли и о третьем этапе, который включает обмен телами погибших и более подробное обсуждение того, как будет восстанавливаться сектор Газа. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в то же время заявил, что в случае провала второго этапа война против «Хамаса» возобновится.

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Александра Абанькова