Израиль держит пальцы на спусковом крючке

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу встретился с министрами, чтобы заручиться поддержкой сделки с «Хамасом». Основные ее положения были одобрены значительным числом израильских политиков. Отпор эта инициатива, которая должна привести к освобождению оставшихся в секторе Газа заложников, получила только со стороны праворелигиозных членов правящей коалиции. По данным западных изданий, это заставило господина Нетаньяху намекнуть своим партнерам по альянсу на возможную перспективу возвращения к войне после первого этапа сделки, рассчитанного на 42 дня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (в центре) созвал министров для голосования по мирной сделке с «Хамасом»

Фото: Koby Gideon / Israeli Government Press Office / AP Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (в центре) созвал министров для голосования по мирной сделке с «Хамасом»

Фото: Koby Gideon / Israeli Government Press Office / AP

Министерские совещания состоялись 17 января. Им предшествовала встреча между главой израильского правительства и переговорной группой, которая на днях вернулась из Катара. Этот эмират принимал последний раунд непрямого диалога между Израилем и «Хамасом».

Хотя в последние дни конфликтующие стороны обвиняли друг друга в попытке скорректировать условия сделки в самый последний момент, группировка «Хамас» проинформировала в пятницу, что «все препятствия, возникшие в результате несоблюдения Израилем соглашения о прекращении огня, были устранены».

Если обойдется без форс-мажоров, то сделка вступит в силу уже в воскресенье.

Ожидается, что в этот день на свободу будут отпущены несколько израильских заложников. А всего на первом этапе, который продлится 42 дня, будут отпущены 33 человека.

Крайне правое крыло правящей коалиции Израиля встретило в штыки оформление договоренностей. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, который возглавляет партию «Еврейская сила», пообещал уйти из правительства в случае реализации сделки с «Хамасом». По его мнению, режим прекращения огня «аннулирует все военные достижения» Израиля и приведет к «освобождению сотен террористов с кровью на руках».

Встать в оппозицию сделке господин Бен-Гвир в эти дни призывал и другого политика правого спектра — министра финансов и лидера партии «Религиозный сионизм» Бецалеля Смотрича. Тот также критиковал саму идею диалога с «Хамасом».

«Ястребов» смущает, что по условиям сделки Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) обяжут сузить оперативную активность на территории сектора Газа, а около 1 тыс. палестинских заключенных, в том числе приговоренных в Израиле к пожизненным срокам за убийства и подготовку терактов, отпустят на свободу. Заложников, захваченных во время резни в Израиле 7 октября 2023 года, правые политики предлагают вернуть силой, в том числе за счет остановки каналов гуманитарной помощи Газе.

Несмотря на демонстративный бунт партнеров по коалиции, господин Нетаньяху показал, что готов реализовать сделку на первом этапе.

Кроме того, его коалиция в любом случае сохраняет свои позиции: отказ правых политиков от министерского портфеля носит символический характер и не означает автоматический развал альянса.

Впрочем, нельзя не заметить, что премьер дорожит отношениями со своими соратниками на правом фланге и делает все, чтобы разрядить обстановку. Газета The Washington Post со ссылкой на несколько источников, сообщила: за закрытыми дверями господин Нетаньяху дал понять крайне правым партнерам по коалиции, что боевые действия в Газе могут возобновиться по завершении начальной фазы сделки.

Переход ко второй стадии ее реализации конфликтующие стороны будут согласовывать уже отдельно. Непрямые переговоры по замыслу должны возобновиться на 16-й день после того, как соглашение официально вступит в силу.

Соглашение с «Хамасом» не является всеобъемлющим мирным планом и включает гарантии со стороны США о том, что у израильтян есть право возобновить операции в Газе, если дальнейшие переговоры провалятся. Об этом Биньямин Нетаньяху уведомил членов узкого кабинета по вопросам безопасности. Это же публично подтвердил на днях будущий советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц. «Мы дали израильтянам понять это очень ясно, и я хочу, чтобы народ Израиля услышал меня в этом: если им нужно вернуться (в сектор Газа.— “Ъ”), мы с ними»,— подчеркнул он.

Нил Кербелов