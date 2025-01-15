ЦАХАЛ обяжут сдерживаться

Израиль и радикальная палестинская группировка «Хамас» дали принципиальное согласие на сделку, предполагающую освобождение заложников, захваченных 7 октября 2023 года. Планируется, что на первом ее этапе будет отпущено домой более 30 узников. Взамен Израиль пойдет на массовое освобождение палестинских заключенных. На начальной стадии Израиль готов ограничить время и зону активности своих войск в секторе Газа, но о полном выводе контингента речи, судя по всему, пока не идет. «Хамасу» придется смириться с появлением буферных зон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Члены семей заложников регулярно выходят на демонстрации, требуя от израильского правительства более активных действий по освобождению пленников (Иерусалим, 14 января 2025 года)

Фото: Ammar Awad / Reuters Члены семей заложников регулярно выходят на демонстрации, требуя от израильского правительства более активных действий по освобождению пленников (Иерусалим, 14 января 2025 года)

Фото: Ammar Awad / Reuters

Проект договора о прекращении огня получил принципиальное согласие двух сторон, заявили израильские, арабские и американские официальные лица в беседе с CBS News. По их словам, большинство пунктов соглашения, которое должно стать основой для урегулирования конфликта в секторе Газа, получило одобрение сторон.

Официальный представитель израильского правительства Дэвид Менсер на днях пояснил, что инициатива, которую около года пытались продавить США и арабские страны, носит многоэтапный характер.

По словам Дэвида Менсера, на первой стадии «Хамас» должен отдать Израилю 33 заложника, захваченных больше года назад во время «черной субботы».

При этом речь не идет о попавших в плен израильских военнослужащих. Их палестинская сторона намерена освободить на более поздних этапах, вопреки прошлым требованиям правительства Биньямина Нетаньяху.

«Израиль готов заплатить высокую цену»,— подчеркнул господин Менсер, добавив, что взамен из израильских тюрем будут освобождены сотни палестинцев, отбывающих срок, в том числе пожизненный, за тяжкие преступления. Их окончательное число будет зависеть от того, сколько израильтян из списка на первый обмен остались в живых.

По предварительным данным, из 251 заложника, захваченного хамасовцами 7 октября, в руках группировки должно остаться 94 человека. При этом 34 из них, скорее всего, погибли в многомесячном плену. За выдачу тел погибших также велся торг.

Для самого сектора Газа предусмотрено перемирие, начальная фаза которого должна продлиться 42 дня.

В это время подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), дислоцированные в анклаве, сохранят позиции на перешейке между Газой и Египтом (Филадельфийский коридор), а вдоль восточной и северной границ с Газой будут удерживать буферную зону шириной 800 м.

Израиль берет на себя обязательство останавливать активность своих ВВС во время перемирия на 10 часов ежедневно и на 12 часов в дни, когда происходит освобождение узников, свидетельствует проект соглашения, на который ссылается эмиратское издание The National.

На 16-й день «режима тишины» Израиль и «Хамас», как ожидается, возобновят непрямые переговоры.

Основными камнями преткновения являются вопросы о длительности прекращения огня, масштабах доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, а также логистика возвращения перемещенных жителей анклава в свои дома.

Споры возникают и из-за проблемы сохранения контингента ЦАХАЛа. Источники The National утверждают, что израильские войска вряд ли покинут зону конфликта полностью. Похоже, правительство господина Нетаньяху намерено на бессрочный период создать буферные зоны на границах анклава, чтобы защитить свои прилегающие к ним населенные пункты.

Такое развитие событий — вызов планам по возрождению «Хамаса», которые вынашивает Мухаммед Синвар, младший брат убитого 16 октября лидера группировки, возглавивший ее после его смерти. Как утверждают арабские источники The Wall Street Journal, Синвар-младший отказался от коллективного руководства «Хамаса» и стал действовать в автономном режиме, пытаясь восстановить боевой потенциал некогда управлявшего Газой движения.

Усилия по возрождению группировки, как дал понять накануне госсекретарь США Энтони Блинкен, приобретают все более заметный характер. «По нашим оценкам, в "Хамас" набрали почти столько же новых боевиков, сколько было потеряно. Это создает условия для продолжительного мятежа и бесконечной войны»,— заявил шеф американской дипломатии во время одного из недавних выступлений.

Нил Кербелов