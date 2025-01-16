Израиль и «Хамас» заспорили об обменном курсе

Катар в среду вечером официально объявил о сделке между Израилем и «Хамасом». Она должна вступить в силу в воскресенье. Но уже через несколько часов реализация соглашения оказалась под вопросом. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением о том, что члены делегации «Хамаса» пытаются торпедировать сделку: они заявили, что сами определят имена палестинских заключенных, которых израильтяне должны выпустить на свободу, в то время как в подписанном ими соглашении это не предусмотрено. Заявление израильского премьера поддержали США. Со своей стороны, хамасовцы обвиняют в попытке подрыва соглашения Израиль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники демонстрации в Тель-Авиве требовали освобождения заложников, удерживаемых «Хамасом» (январь 2025 года)

Фото: Ohad Zwigenberg / AP Участники демонстрации в Тель-Авиве требовали освобождения заложников, удерживаемых «Хамасом» (январь 2025 года)

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Первым о заключении договоренностей, которые открывают путь к прекращению многомесячной войны в секторе Газа, проинформировал вечером 15 января премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель-Рахман Аль Тани. Его страна долгое время выступала посредницей в рамках непрямых переговоров между Израилем и «Хамасом». Как уточнил катарский премьер, реализация договоренностей начнется уже в это воскресенье.

Вечером в среду Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала подготовку к приему первой группы заложников, захваченных во время резни 7 октября 2023 года. Операция по их возвращению получила название «Крылья свободы».

Несмотря на то что официальное заявление о сделке в первые часы вызвало воодушевление у международных игроков, а также стихийные торжества в Израиле и Газе, господин Нетаньяху предостерег от завышенных ожиданий. Израильский премьер обвинил «Хамас» в создании «кризиса, препятствующего достижению соглашения» и нарушении согласованных договоренностей. В связи с этим глава правительства распорядился отложить заседание своего кабинета, запланированное на утро четверга.

Противоречия были связаны с теми заключенными, которых палестинская сторона хотела бы освободить в рамках первого этапа.

В обмен на выдачу 33 израильтян на первом этапе еврейское государство должно было амнистировать сотни сторонников «Хамаса», осужденных в Израиле по тяжким статьям. По личностям некоторых из них у израильтян возникли категорические возражения.

Впрочем, палестинский источник Al-Araby Al-Jadeed утверждает, что свои условия по первой группе освобожденных пытался в эти дни диктовать и господин Нетаньяху. Так, израильская сторона, по его словам, настаивала на включение в эту волну бойцов ЦАХАЛа, попавших в плен во время «черной субботы». По утверждению источника, это противоречит первоначальному замыслу: проект сделки, по его словам, предполагал выдачу Израилю на первом этапе только женщин, детей, мужчин старше 50 лет, а также раненых или больных. Военнослужащих же ЦАХАЛа предполагалось направить домой на более поздних стадиях. Израильская сторона отвечает на это, что требует приоритетной выдачи девушек-военнослужащих 18–19 лет.

Согласно тексту соглашения, изученному каналом CBS News, в первый день «режима тишины» «Хамас» должен освободить трех заложников.

На седьмой день группировка выпустит четырех. После этого в течение 42 дней, отмечает CBS News, палестинская сторона будет выдавать Израилю освобожденных каждую неделю группами по три человека. Договоренности предполагают, что в числе первых будут выжившие и только потом Израилю отдадут тела погибших.

Такая ситуация беспокоит Форум заложников и пропавших без вести — израильскую общественную организацию, которая сплотила вокруг себя семьи жертв «черной субботы». В своем заявлении в соцсети X его представители выразили тревогу по поводу того, будет ли в ходе предстоящего обмена уделено надлежащее внимание телам погибших. Общественное мнение ведет себя так, «будто они исчезли», заявляет форум.

Представители «Хамаса» 15 января провели телефонный разговор со спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем главы МИДа Михаилом Богдановым. С российской стороны, как отмечается в сообщении МИД РФ, была в очередной раз «подтверждена заинтересованность в приоритетном освобождении удерживаемого в анклаве» россиянина Александра Труфанова.

В публичных выступлениях палестинская сторона называет сделку «поворотным моментом» в борьбе с Израилем, а кровавые события 7 октября – «источником гордости» для палестинцев. Несмотря на то что свою солидарность с соглашением выразили почти все фракции «оси сопротивления» — клуба лояльных Ирану военизированных движений, они нацелены на продолжение борьбы. Корпус стражей Исламской революции — военно-политическая организация, оказывающая влияние на государственные решения в Иране,— уже предупредил, что соглашение между Израилем и «Хамасом» может сорваться. Поэтому «сопротивление» должно быть готово к новой войне, заявляют в Тегеране.

Нил Кербелов