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Жители Сысерти в пятый раз подали документы в ТИК для референдума по полигону

Сысертская территория избирательная комиссия (ТИК) приняла ходатайство инициативной группы для проведения местного референдума по вопросу строительства в муниципалитете мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг» (Свердловская область). Об этом «Ъ-Урал» рассказал председатель районного избиркома Шота Нефидов. «В ходатайстве 110 подписей членов инициативной группы, крайний срок для принятия решения о передаче ходатайства в думу Сысертского городского округа или об отказе в этом 31 января»,— сказал он.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Построить на территории Сысертского городского округа мусоросортировочный комплекс мощностью 700 тыс. т к 2027 году планирует компания «Экологические системы», связанная с владельцами «Корпорации СТС» Алексеем Бобровым и Артемом Биковым. На общественных слушаниях в 2023 году жители Сысерти отклонили проект генерального плана, который предполагает строительство полигона, в 2024 году министерство строительства Свердловской области утвердило генплан муниципалитета до 2045 года, включающий размещение мусороперерабатывающего завода.

В декабре 2024 года губернатор Евгений Куйвашев заявил, что власти региона рассматривают несколько «перспективных площадок» под строительство объекта помимо участка в Сысертском районе. В январе на интернет-портале правовой информации был опубликован приказ о внесении изменений в региональную программу в сфере обращений с отходами, в котором значится строительство комплекса «Екатеринбург-Юг» в Сысертском районе и срок ввода объекта в эксплуатацию — 2029 год. Документ подписал свердловский министр ЖКХ Николай Смирнов, который за день до его публикации ушел в отставку. По неофициальным данным господин Смирнов перешел на работу в «Облкоммунэнерго».

Жители Сысерти четыре раза инициировали проведение местного референдума по вопросу строительства полигона. В феврале, марте и августе ТИК выявляла ошибки в документах активистов и отказывала в направлении ходатайства в думу муниципалитета. В сентябре избирком не зафиксировал ошибок в документах и с четвертой попытки передала их на рассмотрение депутатам. Дума Сысерти в проведении референдума отказала, сославшись на заключение Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) о несоответствии вопроса референдума полномочиям органов МСУ.

Василий Алексеев

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