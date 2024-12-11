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Свердловские власти рассматривают несколько площадок под мусорный полигон

Власти Свердловской области рассматривают несколько «перспективных площадок» под строительство мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг» помимо участка в Сысертском районе, сообщил губернатор Евгений Куйвашев в ходе прямой линии. Он добавил, что вопрос возведения объекта проходит экологическую и строительную экспертизы.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Вопрос подбора земельных участков и площадок под полигон всегда острый вопрос, всем здесь угодить не возможно, и это важно, мы не должны останавливать этот процесс, мы будем решать его дальше»,— сказал господин Куйвашев.

Губернатор подчеркнул, что у властей региона складываются «нормальные деловые отношения» с компанией «Экологические системы», связанной с владельцами «Корпорации СТС» Алексеем Бобровым и Артемом Биковым, которая планирует построить комплекс мощностью 700 тыс. т к 2027 году. «Есть уже почти готовый проект в Нижнем Тагиле по строительству мусоросортировочного завода и полигона, думаю, что мы не меньше чем все остальные заинтересованы в том, чтобы все было безопасно, не приносило никаких неудобств, и мы будем следить за реализацией этого проекта самым внимательным способом»,— заверил он.

Напомним, на прошедших в ноябре 2023 года общественных слушаниях жители Сысерти отклонили проект генерального плана, который предполагает строительство мусорного полигона: 1814 человек проголосовали «против», 154 — «за». В июне министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области утвердило генеральный план муниципалитета до 2045 года, включающий размещение мусороперерабатывающего завода.

Жители Сысерти четыре раза инициировали проведение местного референдума по вопросу строительства полигона. В феврале, марте и августе Сысертская территориальная избирательная комиссия (ТИК) выявляла ошибки в документах активистов и отказывала в направлении ходатайства в думу муниципалитета. В сентябре ТИК не зафиксировала ошибок в документах и с четвертой попытки передала их на рассмотрение депутатам. Дума Сысерти в проведении референдума отказала, сославшись на заключение Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) о несоответствии вопроса референдума полномочиям органов МСУ.

Василий Алексеев

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