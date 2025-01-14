Свердловский экс-министр ЖКХ Смирнов перешел на работу в «Облкоммунэнерго»

Бывший министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов получил должность в АО «Облкоммунэнерго», сообщил близкий к правительству региона Telegram-канал «Не для протокола». В департаменте информационной политики «Ъ-Урал» не стали комментировать новое место работы господина Смирнова, однако отметили, что обязанности главы ведомства с 14 января исполняет заместитель министра энергетики и ЖКХ Алексей Рубцов.

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«Новый глава министерства пока подбирается» — добавили в департаменте.

Как сказано на сайте АО «Облкоммунэнерго», компания является одним из системообразующих предприятий коммунальной энергетики Свердловской области. Организация оказывает услуги по передаче электрической энергии и технологическому присоединению в 185 населенных пунктах. По данным kartotela.ru, выручка компании в 2023 году составила 19 млрд руб., чистая прибыль — 1,7 млрд руб.

В пресс-службе АО «Облкоммунэнерго» «Ъ-Урал» сообщили, что в организации не владеют информацией о трудоустройстве экс-министра.

Напомним, Николай Смирнов оставил пост министра в понедельник, отработав в должности 13 лет. Сообщалось, что он займет «выгодную должность в частном бизнесе».

Подробнее об отставке министра — в материале «Ъ-Урал» «Николай Смирнов простился с коммунальным прошлым».

Василий Алексеев