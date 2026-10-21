Депутату австралийского парламента Хелен Хайнс ампутировали ноги после нападения
Австралийская телекомпания ABC News сообщила о том, что члену палаты представителей парламента страны Хелен Хайнс, ставшей жертвой умышленного наезда, ампутировали ноги. Врачи оценивают ее состояние как критическое.
Госпоже Хайнс 65 лет, и она более 7 лет представляет в парламенте округ Индай. Нападение произошло 19 октября рядом с офисом депутата в городе Вангаратта. Как сообщали очевидцы, госпожу Хайнс ударил внедорожник, когда она вынимала вещи из багажника своей машины. Затем водитель внедорожника сдал назад и ударил женщину во второй раз.
Хелен Хайнс доставили в одну из больниц Мельбурна, где врачи пытались ей помочь. Однако в понедельник женщине ампутировали одну ногу, а сегодня врачи пришли к выводу, что не смогут спасти и вторую.
Человека, напавшего на депутата, зовут Брендан Наджент. Он задержан, ему предъявлены обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда, опасном вождении и причинении вреда федеральному должностному лицу. Заседание суда по его делу назначено на февраль 2027 года. В настоящее время следствие устанавливает мотивы совершенного преступления. Адвокат обвиняемого уже заявил о том, что его клиент страдает неврологическим заболеванием.