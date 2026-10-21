Депутату австралийского парламента Хелен Хайнс ампутировали ноги после нападения

Госпоже Хайнс 65 лет, и она более 7 лет представляет в парламенте округ Индай. Нападение произошло 19 октября рядом с офисом депутата в городе Вангаратта. Как сообщали очевидцы, госпожу Хайнс ударил внедорожник, когда она вынимала вещи из багажника своей машины. Затем водитель внедорожника сдал назад и ударил женщину во второй раз.