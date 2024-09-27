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обновлено 08:34

«Сейчас у нас рабочий процесс»

Сысертские депутаты отказали в проведении референдума по мусорному полигону

Дума Сысерти (Свердловская область) не стала согласовывать вопрос местного референдума о строительстве в городском округе мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг». Отказ обосновала тем, что тема относится к полномочиям региональных властей и требует проведения областного голосования. Депутаты вынесли решение в рамках закрытого заседания, что возмутило представителей инициативной группы. Чтобы они покинули зал заседаний, пришлось вызвать полицию. С подробностями из Сысерти — корреспондент «Ъ-Урал» Василий Алексеев.

Заседание думы Сысертского городского округа

Заседание думы Сысертского городского округа

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Заседание думы Сысертского городского округа

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Рассмотрение соответствия вопроса референдума о строительстве мусоросортировочного комплекса требованиям законодательства думой Сысертского городского округа вызвало ажиотаж. Около 70 местных жителей пришли для наблюдения за заседанием думы. В небольшой комнате, где проходят заседания, их встретили 16 из 20 депутатов и мэр Дмитрий Нисковских.

Построить на территории Сысертского городского округа мусоросортировочный комплекс мощностью 700 тыс. т к 2027 году планирует компания «Экологические системы», связанная с владельцами «Корпорации СТС» Алексеем Бобровым и Артемом Биковым. Против проекта выступают жители Сысерти, которые инициировали проведение референдума по вопросу строительства полигона. Сысертская территориальная избирательная комиссия (ТИК) трижды выявляла несоответствия в документах активистов и отказывала в направлении ходатайства в думу. В начале сентября ТИК не зафиксировала ошибок в документах и с четвертой попытки передала их депутатам. По данным избиркома, дума Сысерти состоит из 20 депутатов: 17 — от «Единой России», два — самовыдвиженцы, один — от «Справедливой России — Патриоты — За правду».

В начале заседания депутат от «Единой России» (ЕР) Ирина Летемина предложила коллегам обсудить вопросы повестки в актовом зале администрации для удобства собравшихся, однако депутат от ЕР Вадим Старков выступил за закрытый формат дискуссии. «Будет оглашено много персональных данных, а закон говорит о том, что мы не имеем право на думе, при таком стечении народа, озвучивать персональные данные»,— пояснил он.

Госпожа Летемина поинтересовалась у председателя думы Ильи Тугбаева (ЕР), в каких вопросах повестки разглашаются персональные данные: «Я не вижу ни одного, только благодарственное письмо думы, которое будет в конце».

Спикер пояснил, что персональные данные будут оглашены при рассмотрении вопроса о референдуме. «В приложении персональных данных огромное множество»,— подчеркнул господин Тугбаев и предложил депутатам проголосовать. Решение о закрытом формате заседания поддержало большинство представителей думы.

После голосования Илья Тугбаев попросил собравшихся покинуть зал, кроме депутатов, мэра и сотрудников надзорных органов. Но представители инициативной группы отказались выполнять требования спикера и остались в зале. Председатель объявил десятиминутный перерыв «в связи со сложившейся ситуацией» и призывал собравшихся не подталкивать думу на нарушение ФЗ «О персональных данных». Тогда активисты решили записать видеообращение к президенту Владимиру Путину. После озвученных планов, часть депутатов, спикер и Дмитрий Нисковских покинули зал заседаний.

Заседание думы Сысертского городского округа

Заседание думы Сысертского городского округа

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Заседание думы Сысертского городского округа

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

К главе государства на фоне соратников обратился активист Степан Пьянков, который потребовал «установить законный порядок на территории Сысертского района».

«Жители должны самостоятельно, пользуясь своим конституционным правом, решить вопрос: быть полигону или нет. Власти всячески препятствуют этому»,— сказал он.

Господин Пьянков добавил, что вблизи предполагаемой площадки размещения полигона проживает около 5 тыс. человек, и обвинил в лжи губернатора Евгения Куйвашева, который на заседании регионального заксобрания говорил, что возле деревни Андреевки никто не проживает в радиусе 12-15 км.

Заседание думы Сысертского городского округа

Заседание думы Сысертского городского округа

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Заседание думы Сысертского городского округа

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Собравшихся поддержал депутат думы Алексей Бондарев (избран от ЕР), который заявил о «неприкрытом давлении административного ресурса» на депутатов и активистов.

«Я хотел задать Дмитрию Андреевичу (Нисковских.— "Ъ-Урал") вопрос, если административного ресурса нет, принимайте решение по совести, исходите из пожелания и наказов своих избирателей, но он убежал»,— сказал он.

После записи обращения президенту жители Сысерти собрались обратиться к председателю СКР Александру Бастрыкину, однако в зал заседаний зашли сотрудники полиции. «Вас всех приглашаю спуститься в актовый зал, где обсудим все вопросы. Тех, кто не выполнит законных требований сотрудников полиции, доставим в дежурную часть»,— пообещал участковый Андрей Слезкин.

Среди членов инициативной группы появились сомнения.

— Мы сейчас уйдем, они придут и проведут закрытое заседание. Не уходите.

— Понятное дело, что они сюда придут, а у нас с тобой есть выбор? Надо идти в актовый зал.

— Зачем нам туда идти?

— Чтоб в отделе полиции не оказаться, нас обещают арестовать.

Андрей Слезкин смог убедить последних активистов выйти из зала заседаний. Полицейский предложил Илье Тугбаеву спуститься с ним к жителям Сысерти, однако спикер заверил, что встретится с инициативной группой после проведения заседания. «Сейчас у нас рабочий процесс»,— заключил господин Тугбаев.

В актовом зале Андрей Слезкин призвал жителей «действовать в рамках правового поля».

«Если вы начнете нарушать административное законодательство, вы ничего не добьетесь, кроме привлечения к ответственности. Ваши действия будут расцениваться, как агрессивные, вот и все»,— сказал он и порекомендовал обратиться в суд и прокуратуру.

После завершения заседания Алексей Бондарев рассказала «Ъ-Урал» об отказе думы в проведении референдума. По итогам обсуждения одиннадцать депутатов проголосовали за признание вопроса неудовлетворяющим требования законодательства, пять — выступили за соответствие вопроса закону.

Дмитрий Нисковских и Игорь Тугбаев покинули администрацию последними. Как рассказал «Ъ-Урал» председатель, аппарат думы получил заключение Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) о несоответствии вопроса референдума полномочиям органов МСУ. «Вопросы утверждения территориальной схемы обращения с отходами, инвестиционных программ являются вопросами регионального значения»,— пояснил господин Тугбаев. Спикер добавил, что вопрос о строительстве объекта может быть вынесен на областной референдум.

Василий Алексеев, Сысерть

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