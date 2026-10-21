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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Мир

Ушаков: Уиткофф рассказал Путину о новых подходах ЕС и Украины к урегулированию

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с президентом России Владимиром Путиным отметил новые подходы Евросоюза (ЕС) и Украины к урегулированию конфликта. Об этом рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.
«Хотя полезного в контексте урегулирования украинского кризиса в них содержалось не так уж и много»,— уточнил господин Ушаков в беседе с журналистами (цитата по ТАСС). Эти подходы, по его словам, были сформированы на прошедших накануне переговорах в Осло.

Ушаков о близком окончании СВО, возобновлении переговоров и дизельной сделке с США

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Сегодня Владимир Путин и Стив Уиткофф встретились в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Встреча продолжалась около трех часов. На переговорах американский спецпосланник привез документы, в которых изложены подходы к завершению российско-украинского конфликта. Господин Уиткофф согласовывал их с представителями ЕС и Украины в Осло.

Переговоры Путина и Уиткоффа

Лица переговоров — в фотогалерее «Ъ».

Переговоры Путина и Уиткоффа
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