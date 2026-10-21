Ушаков: Уиткофф рассказал Путину о новых подходах ЕС и Украины к урегулированию

Сегодня Владимир Путин и Стив Уиткофф встретились в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Встреча продолжалась около трех часов. На переговорах американский спецпосланник привез документы, в которых изложены подходы к завершению российско-украинского конфликта. Господин Уиткофф согласовывал их с представителями ЕС и Украины в Осло.