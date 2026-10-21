Взорвавшие генерала не заслужили снисхождения
Фигурантам дела о теракте в отношении Игоря Кириллова утвердили сроки
Как стало известно “Ъ”, апелляционная инстанция утвердила пожизненный приговор Ахмаджону Курбонову. Он с тремя пособниками совершил теракт против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. В результате взрыва бомбы, заложенной по заданию СБУ, генерал и его адъютант Илья Поликарпов погибли.
Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе 19 октября утвердил приговор четырем фигурантам уголовного дела о теракте в отношении генерала Игоря Кириллова. Приговор тройка судей 2-го Западного окружного военного суда вынесла в январе 2026 года. Исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов получил пожизненное заключение. Роберту Сафаряну назначили 25 лет с отбытием 9 лет в тюрьме. Батухан Точиев и Рамазан Падиев были осуждены на 22 года и 18 лет, из которых 8 и 6 лет соответственно проведут в тюрьмах. Также с осужденных суд взыскал 16,2 млн руб. в пользу родственников погибших.
В зависимости от ролей в совершении преступления ГСУ СКР обвиняло их в теракте, участии в террористическом сообществе, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, а также в незаконном обороте взрывчатки и изготовлении взрывного устройства.
Как уже рассказывал “Ъ”, согласно материалам дела, 17 декабря 2024 года гражданин Узбекистана Курбонов, выполняя задание СБУ, оставил у подъезда дома, в котором проживал генерал Кириллов, электросамокат с закрепленной на руле радиоуправляемой бомбой, а сам остался неподалеку — в салоне арендованной машины. При этом он вел видеотрансляцию происходящего на Украину. Запись зафиксировала, как генерал и его помощник майор Илья Поликарпов вышли из дома, направляясь к служебной иномарке, и в этот момент прогремел взрыв, убивший обоих офицеров. Исполнитель скрылся.
Батухан Точиев и Рамазан Падиев (познакомились, занимаясь различными единоборствами), по версии следствия, обеспечили Курбонова жильем. Отсидевшись в подмосковной квартире, террорист рассчитывал перебраться за границу. В СБУ ему обещали $100 тыс., новые документы и вид на жительство в любой стране Евросоюза.
Сотрудники ФСБ и угрозыска полиции задержали Ахмаджона Курбонова буквально через несколько часов после взрыва. В январе 2025 года взяли Точиева и Падиева. Выходцы из Ингушетии свою вину отрицали, а их адвокаты полагали, что подзащитных могли использовать втемную. Курбонов, напротив, активно сотрудничал со следствием и все признавал.
Роберта Сафаряна задержали в декабре 2024 года и сначала обвинили только в незаконном обороте взрывчатки, поступившей, по данным ФСБ, из Польши, поместив под стражу во Владимире. В марте обвиняемый был этапирован в Москву, где ему инкриминировали уже участие в теракте и других преступлениях. В СКР считают, что именно он снабдил исполнителя Курбонова бомбой, полученной из СБУ.
По данным СКР, представители украинской спецслужбы финансировали подготовку теракта против генерала криптовалютой USDT. Вначале Курбонов получил 5 тыс. единиц USDT, которые он перевел в $4,9 тыс., эквивалентные тогда 404,8 тыс. руб.
Деньги же он использовал в основном на транспортные расходы. Чтобы запутать российские спецслужбы, фигурант из Ташкента не полетел в Москву напрямую, а вначале посетил Баку, оттуда отправился в Астану. Из Казахстана на поезде он приехал в столицу России, получив уже на месте через сервис обмена цифровых валют еще 431 тыс. руб.
По подсчетам участников расследования, подготовка теракта обошлась в 842 тыс. руб. Ущерб же, нанесенный преступлением, составил 3,3 млн руб.
В эту сумму обошелся ремонт 14 автомобилей и 28 квартир, поврежденных в результате взрыва.
В апелляционной инстанции защита фигурантов пыталась добиться смягчения наказания. Так, представители Курбонова указывали, что фигуранту надо дать возможность когда-нибудь выйти на свободу, так как он активно сотрудничал с силовиками и помог выйти на остальных участников преступления.