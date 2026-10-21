Взорвавшие генерала не заслужили снисхождения

Роберта Сафаряна задержали в декабре 2024 года и сначала обвинили только в незаконном обороте взрывчатки, поступившей, по данным ФСБ, из Польши, поместив под стражу во Владимире. В марте обвиняемый был этапирован в Москву, где ему инкриминировали уже участие в теракте и других преступлениях. В СКР считают, что именно он снабдил исполнителя Курбонова бомбой, полученной из СБУ.