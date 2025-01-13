Николай Смирнов простился с коммунальным прошлым

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов подал заявление об уходе по собственному желанию, отработав в должности 13 лет. Предполагается, что он займет «выгодную должность в частном бизнесе». По мнению эксперта, должность министра энергетики и ЖКХ — «расстрельная» и господин Смирнов смог долго на ней продержаться. В 2024 году по подозрению во взяточничестве был задержан заместитель министра Андрей Кислицын, а затем подал в отставку первый заместитель Игорь Чикризов, к которому тоже проявили интерес органы внутренних дел.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Смирнов во время пресс-конференции

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Николай Смирнов во время пресс-конференции

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

О своей отставке и переходе «на другую работу» министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов заявил на встрече с коллективом ведомства 13 января, сообщили в департаменте информационной политики региона. Отмечается, что господин Смирнов оставил должность «по собственному желанию». По данным близкого к правительству региона Telegram-канала «Не для протокола», экс-министр займет «выгодную должность в частном бизнесе».

«Это были очень насыщенные событиями два десятка лет. Для меня всегда было важно работать для общего дела и быть частью команды, команды губернатора Свердловской области. Уверен, что министерство сохранит репутацию эффективно работающего органа власти и все взятые обязательства будут выполнены»,— сказал Николай Смирнов.

Николаю Смирнову 57 лет. Он в 1991 году окончил УГТУ-УПИ по специальности «технология электрохимических производств». Работал в институте высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской академии наук (РАН), с 2003 года — главный специалист отдела энергосбережения управления науки и энергосбережения в правительстве Свердловской области. В 2004 году был назначен начальником отдела энерго- и ресурсосбережения научно-технической политики министерства промышленности, энергетики и науки региона. С 2008 года занимал пост заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области, с 2011 года — министром.

Николай Смирнов был одним из «старожилов» на посту министра в правительстве Свердловской области, что говорит о «востребованности его услуг» на посту главы ведомства, считает политолог Сергей Мошкин.

«Отрасль, за которую он отвечал, буквально расстрельная, потому что коммунальные сети изношены, реформа в этой сфере особого эффекта не дала. У него каждый день была ходьба по минному полю, поэтому сам факт, что столько лет он продержался, достоин уважения»,— пояснил эксперт.

В 2024 году были задержаны заместитель министра Андрей Кислицын и экс-депутат свердловского заксобрания от ЛДПР, сотрудник свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Мякишев по обвинению во взяточничестве. По версии следствия, Павел Мякишев пытался передать чиновнику взятку 700 тыс. руб. в интересах барнаульской компании Barled, которая занимается поставками светильников в муниципалитеты. Часть средств была обнаружена в автомобиле Андрея Кислицына.

Через несколько месяцев правоохранительные органы проявили интерес к первому заместителю министра Игорю Чикризову. По данным СМИ, у чиновника и бывшего начальника отдела реализации государственных и инвестиционных программ регионального министерства Елены Васильевой прошли обыски, после которых их доставили в СКР. В департаменте информполитики области сообщали, что министерство оказывает «полное содействие текущей работе органов внутренних дел». Господин Чикризов через какое-то время ушел в отставку.

В течение 2024 года деятельность министерства энергетики и ЖКХ подверглась критике после того, как несколько недель из 22 муниципалитетов не вывозился мусор. На проблему обратил внимание заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев, а следственные органы возбудили уголовное дело из-за ненадлежащего выполнения работ. В результате комиссия министерства лишила статуса регионального оператора ТБО «Экосервис» и присвоила его ЕМУП «Спецавтобаза» (в конце 2024 года реорганизовано в акционерное общество).

Еще один проект, который курировал Николай Смирнов — строительство мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг» в Сысерти, вызвал волнения среди населения. Местные жители четыре раза инициировали референдум против проекта, но им было отказано.

Завершая 2024 год, Николай Смирнов был вынужден публично разъяснять необходимость повышения тарифов на коммунальные услуги с середины 2025 года на 13% с предельно допустимым отклонением 2,1% в связи с износом сетей до 80% на отдельных территориях.

Несмотря на трудности в сфере ЖКХ, заслуги Николая Смирнова были отмечены на федеральном уровне. В августе Свердловская область стала победителем I Всероссийской национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды по итогам пятилетней реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Отмечается, что за время реализации проекта на благоустройство в регионе было направлено более 9,5 млрд руб. на обновление 2,7 тыс. объектов, 1,8 тыс. дворовых и 927 общественных территорий. В декабре господин Смирнов получил благодарность президента Владимира Путина за «трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

О том, кто займет кресло министра, в департаменте информационной политики пока не рассказывают.

Василий Алексеев