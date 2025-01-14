Строительство мусорного полигона в Сысерти внесли в региональную программу

Строительство комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами «Екатеринбург-Юг» в Сысертском городском округе (Свердловская область) значится в региональной программе в сфере обращений с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Программа рассчитана на 2019-2030 годы, в конце декабря 2024 года в нее были внесены изменения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Документ был опубликован 14 января на интернет-портале правовой информации за подписью свердловского министра ЖКХ Николая Смирнова. 13 января стало известно, что он покинул свой пост. По неофициальным данным экс-министр перешел на работу в «Облкоммунэнерго».

Как указано в документе, комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами для муниципального образования «город Екатеринбург» и Екатеринбургской агломерации хотят ввести в эксплуатацию в 2029 году. В качестве земельного участка обозначено место в Сысертском городском округе (земельный участок в кадастровом квартале 66:25:4306002).

В разделе «Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий региональной программы» указано, что эксплуатирующей организацией комплекса «Екатеринбург-Юг» в Сысертском городском округе будет ООО «Экологические системы». Компания связана с владельцами «Корпорации СТС» Алексеем Бобровым и Артемом Биковым.

Напомним, строительство данного комплекса вызвало волнения среди населения. В ноябре 2023 года жители Сысерти отклонили проект генерального плана на общественных слушаниях, который предполагал строительство полигона. Жители Сысерти несколько раз инициировали проведение местного референдума по вопросу строительства полигона, но провести его так и не удалось.

11 декабря прошлого года губернатор Евгений Куйвашев заявлял, что власти региона рассматривают несколько «перспективных площадок» под строительство объекта помимо участка в Сысертском районе.

Мария Игнатова