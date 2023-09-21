«Не имеет эта земля отношения к сельхозобращению»

Жителям Сысертского городского округа представили проект экологического кластера, который предусматривает строительство мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг». Ранее местная общественность выступила против проекта. Для того, чтобы убедить население в его безопасности, на мероприятие приехали министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов и представители инвестора. За тем, как проходила презентация, наблюдала корреспондент «Ъ-Урал» Анастасия Таначева.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов призвал не пугаться мусоросортировочного завода в Сысерти

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов призвал не пугаться мусоросортировочного завода в Сысерти

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

К 2027 году в Сысертском городском округе планируют построить мусоросортировочный комплекс «Екатеринбург-Юг» мощностью 700 тыс. тонн. Оператором проекта выступает компания «Экологические системы» (связана с владельцами «Корпорации СТС» Алексеем Бобровым и Артемом Биковым).

Информация о планах строительства вызвала недовольство местных жителей. В августе они написали обращения в прокуратуру, губернатору, депутатам. В письмах говорилось, что жители «бьют тревогу по поводу решения властей о строительстве мусоросортировочного комплекса, в том числе полигона ТКО и ТБО в сельскохозяйственной части Сысертского района». Авторы обращений указали, что вокруг сел расположены плодородные земли, которых не хватает фермерам.

Для того, чтобы развеять опасения, представители оператора проекта и министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов организовали встречу с местными жителями. На территории креативного кластера «Лето на заводе» им представили проект экологического кластера, который включает мусоросортировочный комплекс, участок компостирования, полигон и цеха по переработке мусора.

Встречу открыл министр Смирнов. В течение получаса он рассказал о сути мусорной реформы, которая реализуется с 2019 года и предусматривает, в том числе, строительство мусоросортировочного комплекса. Господин Смирнов постоянно подчеркивал, что комплекс будет экологически чистым, его не будут использовать для захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО). Для его размещения рассматривались земельные участки в Сысертском, Белоярском или Березовском городских округах, рассказал министр. В качестве аргумента в пользу Сысерти он указал на ее близость к Екатеринбургу, это позволит не сильно повышать стоимость тарифов на вывоз мусора.

Представитель компании «Экологические системы» Алиса Кулагина подтвердила, что проект экологического кластера — «не свалка, не мусоросжигающий завод, а принципиально другой подход к обращению с отходами». «Гигантские площади гниющих отходов, источающих запахи. На эту проблему мы продолжали закрывать глаза, но настало время, когда нужно принимать какие-то решения»,— заявила она. В пользу строительства экокластера она привела цифры: инвестиции в проект — около 14 млрд руб., налоги в бюджет — 1,5 млн руб. ежегодно, создание 1 тыс. рабочих мест.

Глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских представил генеральный план строительства экологического кластера, согласно которому проект планируется реализовать в районе сел Андреевка и Никольское. «Участок, на котором собираются построить мусоросортировочный комплекс, это земли сельскохозяйственного назначения. В Сысерти не хватает земель сельхозназначения, и фермеры вынуждены арендовать землю в Каменском районе, в Челябинской области. И мы хотим эту землю у них забрать?»,— спросила главный редактор газеты «Сысертская неделя» Наталья Ярина.

Дмитрий Нисковских отметил, что участок для экокластера выбрали специалисты, а у властей есть только два вида земель за пределами населенного пункта: земли лесного фонда и земли сельхозназначения. «Здесь специалисты должны сказать, что более приоритетно использовать. Либо вырубить территорию площадью около 100 га леса, чтобы создать производственные предприятия, либо использовать земли сельхозназначения. У нас нет иной земли»,— пояснил он.

В это время возле здания, где проходила презентация, собралось несколько местных жителей с деревянными крестами. Полиция потребовала прекратить несанкционированный митинг и разойтись.

Один из активистов зашел на встречу с пачкой писем жителей в адрес главы Сысертского городского округа. По его словам, собрано более 3,5 тыс. обращений. Он вручил их господину Нисковских и задал вопрос: «Почему именно в самом чистом месте Свердловской области, где залегают самые большие запасы воды и самой чистой воды, было выбрано место для строительства полигона?». Вопрос оставили риторическим, а выходящему активисту зал зааплодировал.

В конце встречи депутат думы Сысертского городского округа Алексей Бондарев попросил представителей власти рассмотреть вариант размещения на другой площадке, которая не будет затрагивать земли сельхозназначения. По его словам, в промышленной зоне округа такой участок имеется. Алексей Бобров на это ответил: «Регулярно в Сысертском районе выбывают из сельхозоборота десятки тысяч гектаров. Почему? Не пашут, овраги, земля размывается и прочее. Не имеет эта земля отношения к сельхозобращению».

Анастасия Таначева