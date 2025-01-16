Министр безопасности Израиля пригрозил отставкой при подписании сделки по Газе

Министр нацбезопасности Израиля лидер партии «Оцма ехудит» Итамар Бен-Гвир заявил о намерении подать в отставку в случае утверждения правительством сделки по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа. Трансляцию пресс-конференции вели основные израильские телеканалы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир

Фото: Oren Ben Hakoon/ Reuters, Oren Ben Hakoon ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир

Фото: Oren Ben Hakoon/ Reuters, Oren Ben Hakoon ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Политик назвал достигнутое 15 января с палестинским движением «Хамас» соглашение недопустимым и заявил, что выведет свою партию из коалиционного правительства. Наряду с этим министр отметил нежелание его разваливать. «Мы позволим ему (Биньямину Нетаньяху.— "Ъ") продолжать оставаться премьером, но не будем частью правительства»,— сказал господин Бен-Гвир (цитата по ТАСС).

Сейчас в 120-местном Кнессете шесть представителей партии «Оцма ехудит». В случае ее потенциального выхода из коалиции последняя сохранит большинство (62 депутата), достаточное для утверждения договоренности.

Власти Израиля заявляли, что детали сделки не согласованы окончательно, а также обвинили «Хамас» в срыве соглашения «в последнюю минуту». Движение это опровергло.

Соглашение будет трехэтапным. На первом этапе ЦАХАЛ начнет вывод войск из анклава, «Хамас» освободит 33 заложника. В рамках второго этапа намечены освобождение всех израильтян, постоянное прекращение огня. Израиль полностью выведет войска и освободит более тысячи заключенных. На третьем этапе стороны проведут обмен телами погибших, в Газе начнутся восстановительные работы.

Подробнее — в материале «Ъ».