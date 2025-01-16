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Коммерсантъ FM
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Израиль обвинил «Хамас» в срыве мирного соглашения «в последнюю минуту»

Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что палестинский «Хамас», с которым накануне была согласована сделка о прекращении огня, отказывается от договоренностей, «создавая кризис в последний момент». Израильские власти теперь требуют от боевиков передать через посредников, что все детали соглашения приняты.

Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху

Фото: Reuters

Биньямин Нетаньяху

Фото: Reuters

«''Хамас'' отказывается от четких договоренностей, согласованных с посредниками и с Израилем, в попытке оказать давление в последний момент. Израиль не назначит дату заседания кабинета и правительства до тех пор, пока посредники не сообщат, что ''Хамас'' подтвердил все детали соглашения»,— говорится в сообщении канцелярии. Вслед за этим член политбюро «Хамас» заявил, что движение «привержено соглашению о прекращении огня», передает Reuters.

Предполагалось, что кабинет министров Израиля по вопросам безопасности проведет заседание 16 января в 11:00 по местному времени (12:00 мск), чтобы утвердить соглашение с «Хамасом» об освобождении заложников и прекращении огня. Советник офиса главы правительства Дмитрий Гендельман заявил, что минувшей ночью переговорная группа в Дохе доложила Биньямину Нетаньяху о «последних попытках ''Хамаса'' пересмотреть договоренности». В частности, боевики хотят самостоятельно определять имена освобождаемых израильской стороной палестинских заключенных «вопреки четкому пункту, предоставляющему Израилю право вето на освобождение террористов».

Подробнее о согласовании сделки — в материале «Ъ» «ЦАХАЛ обяжут сдерживаться».

Лусине Баласян

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