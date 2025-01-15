Премьер Катара: режим прекращения огня в секторе Газа начнется с 19 января

Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани официально сообщил о достижении соглашения между Израилем и «Хамасом» по освобождению заложников из сектора Газа и прекращению огня в анклаве. Соглашение вступит в силу в воскресенье, 19 января, передает слова премьер-министра AhramOnline.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Первая фаза соглашения продлится 42 дня. В рамках этого этапа «Хамас» освободит 33 израильских пленных, включая женщин, детей, пожилых и раненых гражданских лиц. Израиль, в свою очередь, освободит палестинских заключенных. Также планируется начать возвращение перемещенных лиц в свои дома.

Сделка включает в себя вывод войск Израиля из находящихся на востоке сектора Газа населенных пунктов. Также будут увеличены поставки гуманитарной помощи в анклав: будет разрешен ввоз топлива, оборудования гражданской обороны и предметов первой необходимости для граждан, потерявших свои дома. На территории анклава начнут восстанавливать медучреждения и пекарни, раненых и больных перевезут на лечение.

14 января Израиль и «Хамас» провели переговоры о прекращении огня в секторе Газа в ходе переговоров в Катаре. Сегодня, 15 января, ряд изданий, а также избранный президент США Дональд Трамп сообщили о достижении соглашения между сторонами конфликта. Пресс-служба ЦАХАЛа заявила о начале подготовки к освобождению заложников, операцию по их возвращению назвали «Крылья свободы».

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