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Коммерсантъ FM
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Власти Израиля заявили, что детали сделки по Газе окончательно не согласованы

Детали сделки о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и палестинским «Хамасом» окончательно не согласованы, сообщил официальный представитель правительства еврейского государства Давид Менсер. По его словам, израильская делегация в Дохе продолжает переговоры для достижения соглашения.

Фото: Hussam al-Masri / Reuters

Фото: Hussam al-Masri / Reuters

«Израиль не будет делать официальных заявлений по поводу успешности переговоров в Дохе и, соответственно, по заседанию кабмина Израиля [по утверждению сделки] до тех пор, пока у нас не будет окончательного текста соглашения»,— сказал господин Менсер во время пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Вчера, 15 января, премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани официально сообщил о достижении соглашения между Израилем и «Хамасом» об освобождении заложников из сектора Газа и прекращении огня в анклаве. По словам катарского премьера, документ вступит в силу 19 января.

Ожидалось, что сегодня кабинет министров Израиля по вопросам безопасности проведет заседание, чтобы утвердить документ. Однако канцелярия израильского премьера сообщила, что «Хамас» отказывается от договоренностей, «создавая кризис в последний момент».

Подробнее — в публикации «Ъ» «ЦАХАЛ обяжут сдерживаться».

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