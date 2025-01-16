Увольнение главы Минстроя, уничтожение фигурок «Шурале» и дело татарстанского психолога

Главу Минстроя Чувашии Михаила Коледу уволили в связи с утратой доверия. Он возглавлял министерство с сентября 2023 года. Михаила Коледу освободили от должности после проверки прокуратуры, выявившей заключение госконтрактов без проведения торгов на сумму более 1,5 млрд руб.

Арбитражный суд Татарстана принял решение уничтожить фигурки Шурале из-за нарушения исключительного права на товарный знак. Ранее правообладатель товарного знака «Шурале», ООО «Национальные игрушки», подал иск к компании «Казанские подарки» о взыскании компенсации в размере 200 тыс. руб.

В отношении татарстанского психолога Марселя Сультеева возбудили два уголовных дела. Мужчину обвиняют по ст. 131 «Изнасилование» и ст. 132 «Насильственные действия сексуального характера». Ранее Марсель Сультеев закрыл ряд страниц в соцсетях.

В 2024 году Татарстан получил рекордные 416,24 млн руб. от аукционов на пользование недрами. Это почти в пять раз превышает показатели предыдущего года.

В Чебоксарах, Новочебоксарске и Чебоксарском муниципальном округе решили ввести туристический налог из-за ограниченности доходов местных бюджетов муниципалитетов. Решение также было принято в связи со сосредоточенностью туристического потока в Чебоксарской агломерации.

В Марий Эл на капремонт девяти школ направят более 1 млрд руб. Работы проведут по федеральному проекту «Все лучшее — детям» в рамках национального проекта «Молодежь и дети». В школах планируют обновить классы, вестибюли, пищеблоки, актовые залы и т. д.

В Альметьевске создадут 80 новых укрытий после атаки БПЛА в Татарстане. Сейчас в городе существует 116 подвальных укрытий.

В 2024 году в бюджет Татарстана поступили федеральные трансферты на сумму 88,9 млрд руб. Большую часть поступлений составили субсидии — 76,1 млрд руб. Денежные средства направят на финансирование соответствующих расходов.

Диана Соловьёва