Суд решил уничтожить фигурки «Шурале» нарушение права из-за товарного знака

Арбитражный суд Республики Татарстан принял решение уничтожить фигурки духа леса Шурале из татарских сказок из-за нарушения исключительного права на товарный знак.

В начале ноября правообладатель товарного знака «Шурале», ООО «Национальные игрушки», подал иск к ООО «Казанские подарки» о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 200 тыс. руб. Информация об этом опубликована в картотеке дел суда.

Татарстанский арбитражный суд решил частично удовлетворить иск: взыскать с «Казанских подарков» 20 тыс. рублей компенсации и расходы по оплате государственной пошлины, а также уничтожить вещественное доказательство по делу.

Директор компании — владелицы товарных знаков Искандар Асянов в беседе с «Ъ Волга-Урал» сообщил, что уничтожение касается фигурок татарского духа леса с надписью «Шурале». Он отметил, что сейчас «Казанские подарки» продают ту же фигурку без надписи, и к ней у владельцев товарного знака претензий нет.

Компания «Национальные игрушки» является правообладателем товарных знаков «Шурале», «Су Анасы», «Алтынчеч», «Камыр-Батыр» и «Казанская царица». Компания также подала иск в арбитражный суд против театра кукол «Экият» за использование этих знаков.

В декабре 2024 года депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов направил обращение к прокурору Республики Татарстан Альберту Суяргулову с просьбой о проверке законности действий компании. Подробности читайте в материале «Герои татарских сказок вышли на федеральный уровень».

Влас Северин