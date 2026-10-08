МИД России пообещал искать «истинных авторов» теракта на «Северных потоках»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия продолжит работу по выявлению инициаторов подрыва «Северных потоков», в том числе на международном уровне. По ее словам, цель — наказать не только исполнителей, но и «истинных авторов» теракта.