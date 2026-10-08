МИД России пообещал искать «истинных авторов» теракта на «Северных потоках»
08.10.2026, 12:37
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия продолжит работу по выявлению инициаторов подрыва «Северных потоков», в том числе на международном уровне. По ее словам, цель — наказать не только исполнителей, но и «истинных авторов» теракта.
«Будем последовательно продолжать работу, в том числе на международных площадках», — подчеркнула она (цитата по «Интерфакс»).
Госпожа Захарова отметила, что Германия уклонилась от взаимодействия с российскими правоохранительными органами, несмотря на обязательства по оказанию правовой помощи по уголовным делам.