На капитальный ремонт в девяти учебных заведениях в разных районах республики направят более 1 млрд руб. Об этом сообщил глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Марий Эл капитально отремонтируют 9 школ за млрд руб.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ В Марий Эл капитально отремонтируют 9 школ за млрд руб.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

«После капремонта школы полностью преобразятся. В учреждениях будут отремонтированы классы, вестибюли, пищеблоки, актовые залы, школьные музеи и библиотеки, оборудованы уютные внутришкольные территории для отдыха детей», — заявил он.

Ремонт и оснащение школ проведут по федеральному проекту «Все лучшее — детям» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

В Татарстане, как стало известно в декабре 2024 года, на капремонт школ и детских садов выделят 338,5 млн руб.

Дарья Сайфиева